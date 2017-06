SECURISTUL Victor Ponta iese din nou la ATAC! Ce declaratii a facut

Securistul Victor Ponta reactioneaza extrem de dur, dupa ce Comitetul Executiv al PSD a hotarat sa ii retraga sprijinul politic lui Sorin Grindeanu. Ponta sustine ca premierul are dreptate si solicita ca in interiorul partidului sa aiba loc o ampla dezbatere la nivelul structurilor de conducere.





Pentru cei care au uitat, Victor Viorel Ponta este premierul Romaniei care a dat-o la pace cu sistemul. A fost omul sistemului in guvern si implicit a fost complice la multe din nenorocirile facute de DNA si de SRI in ultimii ani.







"Eu consider ca toate argumentele expuse aseara de premierul Grindeanu sunt corecte, constitutionale, in interesul adevarat al Romaniei si al PSD! Motiv pentru care il sustin in totalitate - si astept ca deciziile gresite luate dela presiunea luisa fie oprite, iar in PSD sa aiba loc la nivelul tuturor structurilor partidului o discutie reala despre viitorul nostru! Eu consider amenintarile lui Liviu Dragnea cu excluderea din partid a tuturor celor care il sustin pe Grindeanu ca fiind inacceptabile si astept ca regulile democratice si dialogul sa revina in partid!" a declarat