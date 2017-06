SECURISTUL Victor Ponta NU are dreptul LEGAL sa fie numit in functia de Secretar General al Guvernului

Victor Ponta 3



Numirea securistului Victor Ponta in functia de secretar general al Guvernului a fost principala miscare strategica a premierului Sorin Grindeanu in lupta cu Liviu Dragnea. Situatia este insa una complicata din punct de vedere legal. Dincolo de incompatibilitatea intre functia de la Guvern si cea de deputat, Ponta este contestat si cu alte articole de lege.



Legea 188/1999, actualizata, privind Statutul functionarilor publici spune:

Articolul 94

(1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii:

m) in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h) ;

Articolul 54

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

Categoria inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii publice:

a) secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului.

Contestatarii lui Victor Ponta sustin ca acesta ar fi incadrat in categoria inaltilor functionari publici, iar articolul 94 al legii 188/1999 i s-ar aplica. Nu de aceeasi parere este secretarul general al Guvernului.

"Conform Ordonantei de organizare a Guvernului, Secretarul General este membru al Guvernului cu rang de ministru. Din acest motiv nici nu trebuie sa fie functionar public - spre deosebire de secretarii generali din ministere. Nu va lasati pacalit de 'binevoitori'. Nu aveam voie sa fiu membru al Guvernului daca eram condamnat definitiv - cazul Dragnea. Eu nu sunt functionar public - nu am dat examen si nu am aceasta calitate", a declarat Victor Ponta pentru stiripesurse.ro.

Potrivit legii 161/2003, Victor Ponta nu poate fi deputat si secretar general al Guvernului in acelasi timp. Pe de alta parte, legea prevede un termen de 75 de zile in care cele doua functii pot fi ocupate concomitent.

ART. 81

(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, potrivit Constitutiei, cu exceptia celei de membru al Guvernului.

(2) Prin functii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de senator, se intelege functiile din administratia publica asimilate celor de ministru, functiile de secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate celor de secretar de stat si subsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate din subordinea Guvernului sau a ministerelor, functiile din Administratia Prezidentiala, din aparatul de lucru al Parlamentului si al Guvernului, functiile de conducere specifice ministerelor, celorlalte autoritati si institutii publice, functiile de consilieri locali si consilieri judeteni, de prefecti si subprefecti si celelalte functii de conducere din aparatul propriu al prefecturilor, functiile de primar, viceprimar si secretar ai unitatilor administrativ-teritoriale, functiile de conducere si executie din serviciile publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe din unitatile administrativ-teritoriale si din aparatul propriu si serviciile publice ale consiliilor judetene si consiliilor locale, precum si functiile care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le detin sa candideze in alegeri.

ART. 83

(1) Deputatul sau senatorul care la data intrarii in vigoare a prezentului titlu se afla in una dintre incompatibilitatile prevazute de art. 81 si 82 va informa, in termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei din care face parte.

(2) In termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), deputatul sau senatorul va opta intre mandatul de parlamentar si functia care genereaza incompatibilitatea, demisionand din una dintre functii.