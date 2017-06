Sedinta cu scantei la ALDE - UPDATE

Varujan Vosganian si Vasile Salaru

UPDATE - Varujan Vosganian a propus excluderea lui Vasile Salaru din ALDE. Cel mai vehement sustinator a propunerii lui Vosganian a fost Victor Chirila, consilier judetean ALDE si vicepresedinte al Consiliului Judetean.



Stirea initiala - Varujan Vosganian face scandal pentru atitudinea lui Vasile Salaru fata de motiune si pentru alaturarea acestuia cu Primarul Iasului, Mihai Chirica.



Pana si Varujan trebuie sa inteleaga ca orice om politic are dreptul la o parere proprie, iar parerea lui Vasile Salaru nu a afectat cu nimic ALDE.



Acum o saptamana, Vasile Salaru , consilier judetean si vicepresedinte al ALDE Iasi , l-a atacat vehement pe presedintele PSD , Liviu Dragnea , din cauza crizei politice pe care a creat-o articial.



" Actuala criza politica nu este rezultatul unui esec in guvernare ci este provocata artificial de Liviu Dragnea ca urmare a unor nemultumiri si frustari cu caracter personal. Guvernarea Grindeanu este perfect functionala si in interesul cetatenilor romani asa cum au apreciat primarul de Iasi Mihai Chirica precum si presedintele partidului Pro Romania Daniel Constantin. Sustinerea premierului Grindeanu este singura solutie politica pentru depasirea crizei actuale in interesul Romaniei si al cetatenilor sai. Noi in Iasi avem sansa de a oferi structura pe care se bazeaza aceasta solutie politica, esentiala pentru viitorul Romaniei.



Stabilitatea politica interna asigura progresul tarii in cadrul arhitecturii de relatii europene si internationale , precum si in relatia noastra excelenta cu Statele Unite ale Americii. Premierul Grindeanu este garantul acestei stabilitati pe care a construit-o impreuna cu cabinetul sau, uneori in conditii extrem de dificile, care au fost generate de interesele personale ale unor lideri politici, interese care nu erau chiar conforme cu interesele tarii. Noi dorim sa continuam intarirea stabilitatii politice si dezvoltarea dialogului institutional in interesul tarii care se poate realiza prin sustinerea premierului Grindeanu. Progresul societatii noastre nu poate fi sustinut prin regresul leadershipului partidelor politice. Premierul Grindeanu, presedintele Daniel Constantin, primarul nostru Mihai Chirica precum si multi altii ne-au aratat un alt mod de a face politica prin sacrificarea intereselor imediate si chiar personale in favoarea intereselor Romaniei si ale cetatenilor sai ", se arata intr-un comunicat de presa semnat de profesorul Vasile Salaru, consilier judetean si vicepresedinte ALDE Iasi.