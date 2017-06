Sedinta cu scantei la PSD Iasi! Intalnire SOC Maricel Popa - Mihai Chirica - FOTO

UPDATE: Primarul din Ipatele, Costica Postarnac, cere excluderea lui Mihai Chirica din partid. Sedinta s-a suspendat odata cu venirea primarului. Primarii si Maricel Popa nu au mai vrut sa continue sedinta.



"Au fost 7-8 primari care au iesit nervosi, restul au ramas si am continuat discutia dupa plecarea presedintelui Consiliului Judetean. Ce demonstreaza asta? Foarte simplu. Domnului Popa ii este frica. S-a cerut sustinerea neconditionata a motiunii de cenzura, din partea parlamentarilor PSD de la Iasi ca si cum primarii s-ar duce sa voteze, in loc sa se vorbeasca cu senatorii sau deputatii. Vreau sa fiu chemat la discutii cu colegii mei de partid, sa le explic ca nu Grindeanu este important in aceasta poveste, ci felul in care se gestioneaza actul politic al PSD pe viitor. Grindeanu oricum va pleca, este un lucru evident pe care l-a inteles si el, dar una este sa pleci pe usa din fata si alta este sa fii dat afara de istorie pe usa din spate si uitat. Grindeanu tine piept unui curent anti-democratic nu doar in PSD, ci in Romania", a declarat primarul Mihai Chirica.



Vineri, 16 iunie 2017, la sediul Directiei Agricole a avut loc o intalnire a conducerii organizatiei PSD Iasi cu primarii filialei din judet.



La aceasta intalnire, insa, nu a fost convocat Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, aflat in conflict cu presedintele Maricel Popa.



La sediul PSD, a avut loc intalnirea Biroului Permanent Judetean in care s-a discutat despre situatia din partid si despre motiunea care ar urma sa fie depusa in Parlament saptamana viitoare.



"In primul rand s-a votat sustinerea motiunii de cenzura, in unanimitate si toti parlamentarii sa fie la vot pentru sustinerea motiunii. La ora actuala nu conteaza persoana, ci conteaza tara, si implementarea programului guvernamental asa cum am promis in toamna electorala. Sunt foarte multe masuri care nu s-au implementat si s-a facut evaluarea ministrilor, ceea ce este normal ca la sase luni sa se faca asa ceva. Este prima oara cand un guvern se evalueaza la sase luni. Ministrii respectivi trebuie sa mearga spre casa. Sunt ministri care timp de sase luni, patru luni au fost mai mult plecati in deplasari, ceea ce nu se poate. Conteaza foarte mult romanii, iar in Romania trebuie sa dezvolte economia si sa aiba o crestere economica sustenabila, iar romanii nu trebuie sa o duca binisor, ci trebuie sa o duca bine", a aratat Maricel Popa.