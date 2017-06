Sedinta de ULTIMA ORA la Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. Iata ce VIZEAZA

Astazi,Judeteana pentru organizarea si desfasurarea examenului de(EN) 2017 va organiza tragerea la sorti a membrilor din comisiile care vor functiona in CZE (centrele zonale de- n.r.). Sedinta publica de lucru are loc astazi, 17 iunie 2017, in intervalul orar 7:00 - 9:00, la sediul Inspectoratului Scolar Judetean () Iasi.De reamintit ca, in baza calendarului oficial al EN 2017 publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), datele arata altfel: intre 7 si 9 iunie - inscrierea la Evaluarea Nationala, 9 iunie incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a, 19 iunie - Limba si literatura româna - proba scrisa, 21 iunie - Matematica, proba scrisa, 22 iunie - Limba si literatura materna - proba scrisa, 26 iunie - afisarea rezultatelor (pâna la ora 16:00), 26 iunie - depunerea contestatiilor (orele 16:00 - 20:00), 27-29 iunie - rezolvarea contestatiilor, iar pe 30 iunie - afisarea rezultatelor finale dupa contestatii.