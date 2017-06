Sedinta Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei la Iasi

In data de 15 iunie 2017, la Resedinta Mitropolitana din Iasi, s-au desfasurat lucrarile sedintei Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.

Au participat IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, ca presedinte, IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului si Bacaului, PS Corneliu, Episcopul Husilor si PS Calinic Botosaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor.

Ȋn cadrul sedintei s-au analizat diferite aspecte ale vietii bisericesti din Moldova ce tin de competenta Sinodului mitropolitan, dintre care: propunerea de canonizare a Mitropolitului Iosif Naniescu, sub denumirea de Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, cu data de praznuire 26 ianuarie; propunerea de canonizare a Nevoitorului Gheorghe Lazar, sub denumirea de Sfantul Gheorghe Pelerinul, cu data de praznuire 17 august; propunerea de inscriere in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane a Sfantului Cuvios Neofit Zavoratul din Cipru, cu data de praznuire 28 septembrie; propuneri de imbunatatire a Metodologiei pentru obtinerea gradelor profesionale in preotie.

De asemenea, in urma propunerilor inaintate de catre IPS Arhiepiscop Pimen, in vederea alegerii de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, au fost propusi candidatii PC Arhim. Damaschin (Ioan Daniel) Luchian de la Manastirea Sihastria Putnei si PC Arhim. Grichentie (Gheorghe) Natu de la Manastirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava.

Totodata, in perioada 20-21 septembrie 2017, la Manastirea Putna, va fi organizata Sinaxia monahala mitropolitana cu staretii si staretele din Mitropolia Moldovei si Bucovinei, avand ca tema "Marturisitorii din inchisorile comuniste. Modele de marturie crestina pentru monahii de astazi".