Sediul Fiscului iesean, escaladat de alpinisti. Trecatorii au stat gura casca

In cursul zilei de ieri, un echipaj de alpinisti utilitari s-a catarat pe sediul Finantele din bulevardul A. Panu. In baza unuidecurente, angajatiiau executat dede intretinere la placile de marmura montate pe fatada cladirii.Zona a fost imprejmuita inca de la prima ora a diminetii, iar contribuabilii au trebuit sa foloseasca alt acces in institutie decat cel obisnuit. Trecatorii au fost avertizati ca in zona exista pericol de accidentare. Pentru aceste lucrari, Finantele au incheiat un contract de 67.916 lei, fara TVA."Aceste placi de marmura au fost prinse intr-un fel in urma cu mai multi ani. Pentru a nu ezista riscul unei prabusiri, acestea trebuie intarite. Se va lucra in cursul acestei zile. Intentionam sa facem reparatii si la luminatorul sediului. Tamplaria era din aluminiu, vrem sa punem termopan. Trebuie sa schimbam doar tamplaria", au precizat reprezentantii Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice () Iasi.