Sef din Primaria Iasi acuza mizeria din institutie. Nu stie daca mai vrea postul de conducere

Lucian Balinisteanu

Lehamite pentru un tanar sef din. Lucian Balinisteanu asigura interimatul conducerii Serviciului Administrativ din cadrul Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, imediat dupa ce Eugen Chisca a fost nevoit sa paraseasca administratia locala. Recent, conducerea institutiei a hotarat ca postul de sef Serviciu sa fie scos la concurs pentru ocuparea acestuia pe o perioada nedeterminata.Reporterii BZI l-au intrebat pe Lucian Balinisteanu daca se va inscrie la. Raspunsul acestuia a fost surprinzator, lansand voalat o serie de acuzatii privind modul de lucru in institutie. Cert este ca acesta nu este hotarat sa participe la concursul municipalitatii."Nu m-am hotarat inca. In principiu, indeplinesc conditiile de participare. Am facultate, am master... La cata mizerie este, nu m-am hotarat", a declaratVenit pe filiera PSD, Balinisteanu a fost implicat activ in campaniile electorale si a ocupat o functie de inspector in cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale (DEFPL).Functia deare si o miza financiara, salariul lunar fiind de aproape 4000 de lei, iar o data cu cresterea vechimii se poate ajunge la un salariu mult mai bun. In trecut, "tartor" pe aceastaa fost, omul de incredere al fostului primar Gheorghe Nichita. Acesta a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a fost implicat in dosarul fostului primar, de abuz in serviciu.Mai precis, Chisca a vorbit cu un reprezentant al unui operator de telefonie mobila pentru a scoate convorbirile din desfasurator efectuate de Adina Samson, amanta fostului edil. In consecinta, Chisca a fost folosit pentru monitorizarea amantei.Concursul pentru Servciul Administrativ este programat pentru data de 18 septembrie, fiind vorba de proba scrisa. Data limita de depunere a dosarelor este 31 august, iar selectia dosarelor se va face dupa doua zile de la expirarea termenului de depunere."Conditii specifice: studii universitare absolvite cu diploma de licenta în domeniul stiintelor administrative sau ingineresti, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei de minimum 2 ani de studii universitare absolvite cu diploma de licenta în domeniul stiintelor administrative sau ingineresti", sunt conditiile de participare. Dupa afisarea rezultatelor la proba scrisa, interviul va fi sustinut dupa un termen de patru zile.In perioada urmatoare, Primaria Iasi scoate la concurs si postul de director in cadrul Directiei Fond Locativ. Proba scrisa va avea loc pe data de 30 august. Dupa perioada de depunere a dosarelor, la procedura s-a inscris un singur candidat: Cristina Albisteanu, cea care asigura in acest moment interimatul. Conform ultimei organigrame, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat (DAPPP) a fost impartita in trei: Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu si Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat.Prima directie este condusa de Cristina Albisteanu, a doua de Cristinel Tarna, iar a treia de Letitia Palaga, fosta directoare a vechiului DAPPP.