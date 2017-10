Sefii Iasului au inspectat bazele de deszapezire din judet

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Prefectula inspectat ieri o parte din bazele dedeschise de. Prefectul a precizat ca situatia privind pregatirile pentru sezonul rece pe drumurile nationale se prezinta in conditii optime si ca nu se vor inregistra probleme deosebite."Am inspectat astazi (ieri-n.r.), împreuna cu generalul Dan Iamandi, comandantul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, trei baze de deszapezire ale Directiei Regionale de Drumuri si Poduri, sectia Iasi, respectiv cele de la Valea Lupului, Târgu Frumos si Pascani. Am vrut sa ma conving la fata locului ca utilajele sunt pregatite pentru interventiile din aceasta iarna, dar si ca exista stocurile necesare de material antiderapant. Am primit asigurari ca toate pregatirile sunt în grafic", a precizat prefectul Marian Serbescu.Acesta s-a aratat in continuare nemultumit de situatia de la Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor (), unde licitatia pentru deszapezire inca nu a fost finalizata. In plus, in aceste zile, lava avea loc o intalnire cu primarii din judet pentru a se discuta despre situatia privind deszapezirea in fiecare localitate."Am solicitat tuturor institutiilor o atentie sporita pentru pregatirile sezonului rece, astfel încât sa nu se mai poata spune ca iarna ne-a luat iar prin surprindere. Am cerut celor de la DSP sa vada exact situatia gravidelor si a celor care fac dializa, pentru a nu risca sa avem probleme cu aceste categorii de persoane. O atentie deosebita trebuie sa fie si la nivelul Directiei Silvice pentru ca apropierea iernii poate conduce la intensificarea taierilor ilegale de arbori, dar si la nivelul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri. Pregatirile pentru sezonul rece vor fi analizate si joi, când am convocat la Prefectura toti primarii din judet", a mai spus prefectul Marian Serbescu.