Sefii Ministerului Sanatatii vin la Iasi pentru Spitalul Regional de Urgente

Oficialii Guvernului si ai Bancii Europene de Investitii vor veni astazi la Iasi pentru a discuta despre proiectul Spitalului Regional de Urgente. In colaborare cu autoritatile locale si cele judetene, reprezentantii Guvernului vor face si oin zona, unde ar urma sa fie ridicata unitatea medicala."Marti, 4 aprilie, în Sala Prof. Doru Constantin Tigau a Prefecturii Iasi, de la ora 14:00, va avea loc o întâlnire de lucru privindIasi. Lavor participa reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, ai Bancii Europene de Investitii, ai Consiliului Judetean Iasi, ai Primariei municipiului Iasi, dar si ai altor institutii locale", a spus Felix Guzga, purtatorul de cuvant al Prefecturii Iasi.Locatia privindunitatii medicale a fost stabilita in Moara de Vant, la o distanta de 2,2 kilometri fata de pista de la Aeroportul International Iasi. Suprafata alocata construirii este de 10-12 hectare, cu racordare directa la soseua C.A. Rosetti. Ministerul Sanatatii va aloca o parte din fondurile necesare constructiei, in timp ce restul va fi contractat in baza unui imprumut de la Banca Europeana de Investitii. Suma totala se ridica la peste 200 milioane de euro. In tara vor mai fi construite spitale asemanatoare la Craiova si la Cluj- Napoca.