Seful Armatei romane AVERTIZEAZA! Pericolul RUSESC e in plina desfasurare in Romania

Retele de socializare si mass-media sunt folosite la maximum in razboiul modern, iar Rusia pare sa le exploateze intens in ultima perioada. Este declaratia facuta de seful Armatei romane, generalul Nicolae Ciuca, intr-o dezbatere despre viitorul securitatii in regiunea noastra, informeaza Digi24. Oficialul militar crede ca toate acestea sunt folosite de Moscova pentru a-si atinge obiectivele militare si diplomatice.

„Rusia exploateaza si moblizeaza diferite forme de media, inclusiv retele sociale, pentru a-si atinge obiectivele de politica externa. Kremlinul militarizeaza informatia, transformand media intr-o arma de inducere in eroare, o transforma intr-o extensie a armatei si diplomatiei sale. In plus fata de propaganda si recrutare, si ISIS foloseste retele sociale pentru a oferi consultanta tehnologica si sfaturi adeptilor sai”, a spus generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major General al Armatei romane.