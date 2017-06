In urma cu doua zile, judecatorii de laau decis sa respinga contestatia formulata de, administratorul firmei ieseneSRL Iasi, impotriva deciziei prin care a primit un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.Grigoriu a sustinut in fata judecatorilor ca locul lui nu este in spatele gratiilor si ca lasarea in libertate nu va influenta cu nimic procesul penal. Acesta este acuzat de procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Vaslui ca a construit un grup organizat specializat in comiterea de infractiuni economice." În cauza exista suspiciunea rezonabila ca în perioada 2013-2016 inculpatii Chariton Marius si Grigoriu Vasile Romica au constituit un grup infractional organizat în scopul savârsirii infractiunii de(rambursari, restituiri sau compensari de tva ), prin intermediul mai multor", au precizat procurorii.Procurorii sustin ca pentru a evita plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat adminstratorii mai multor firme din Iasi si Vaslui au creat un circuit fictiv al exporturilor dedin Romania in Republica Moldova.Practic, mobilierul care ajunge inpe hartie nu ajungea si in realitate acolo. Mobila era vanduta in Romania, fara sa mai fie emise documente fiscale.Pentru ca erau nevoiti sa justifice materia prima folosita, membrii acestei grupari specializate in infractiuni de natura economica sunt suspectati ca au falsificat documente vamale, comerciale si de transport. Din acele documente rezulta ca piesele de mobilier sunt in Republica Moldova la diferiti destinatari.Ulterior, toate aceste acte falsificate erau folosite la Finantele vasluiene pentru a diminua baza impozabila si pentru plati cat mai putin la bugetul de stat.