Semintele unui copac in varsta de 5.000 de ani au incoltit dupa ce au fost transportate in spatiul cosmic

Mai multe seminte care au fost colectate de la un chiparos de peste 5.000 de ani din provincia Shaanxi din nord-vestul Chinei au incoltit dupa ce au fost transportate in spatiu, anul trecut, de o echipa de astronauti chinezi, informeaza luni Xinhua. Cele douazeci si opt de seminte au incoltit la sfarsitul lunii mai, a anuntat luni Zhao Xia, din cadrul unui grup care se ocupa cu studiul resurselor plasmatice de germinare ale copacilor rari.

Rasadurile au in prezent intre trei si cinci centimetri inaltime, a adaugat acesta.

Chiparosul cu inaltimea de peste 20 de metri se spune ca ar fi fost plantat de Huangdi, cunoscut sub numele de Imparatul Galben, considerat stramosul tuturor chinezilor, precizeaza Xinhua. Aproximativ 150 de seminte, colectate in luna august 2016, au fost transportate in cosmos in cadrul misiunii spatiale Shenzhou-11 si au fost pastrate in laboratorul Tiangong-2 de la 15 septembrie pana la 18 noiembrie 2016.

Proiectul de germinare a debutat la 15 mai anul acesta, iar alte 150 de seminte care au ramas pe Pamant au fost puse la incoltit in acelasi timp cu cele aflate in laboratorul spatial, in cadrul unui studiu comparativ, a mai spus Zhao. Personalul din cadrul proiectului a monitorizat continuu procesul de germinare si a notat observatii la fiecare doua ore cu privire la evolutia acestora.