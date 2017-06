Semnal URIAS de PACE! Palestinienii au decis incetarea platilor catre familiile "martirilor"

Palestine vs Israel

Liderii Autoritatii Palestiniene au acceptat sa inceteze platile catre familiile autorilor de atentate sinucigase, a afirmat marti secretarul de stat american, Rex Tillerson, citat de AFP. Aceste plati destinate sa despagubeasca familiile persoanelor ucise in timp ce comiteau atentate impotriva israelienilor reprezinta unul dintre obstacolele in calea procesului de pace muribund din Orientul Mijlociu. Palestinienii "si-au modificat politica, cel putin am fost informat despre faptul ca si-au schimbat aceasta politica", a declarat Rex Tillerson in cursul unei audieri in fata senatorilor americani. Presedintele Donald Trump si-a exprimat intentia de a relansa aceste negocieri de pace si a indemnat Israelul sa limiteze implantarea de colonii in teritoriile palestiniene.