Mihaela Abaza

, politista care a cazut pela Inspectoratul Judetean de Politie Iasi este intr-o stare mai buna. Ieri medicii i-au facut un exament RMN si au stabilit ca Mihaela Abaza nu mai are nevoie de inca o interventie chirurgicala, insa va trebui sa continue tratamentul medicamentos.Tot ieri, colegii politistei au mers la Centrul de Transfuzii Iasi si au donat sange pentru ea si pentru cei care au nevoie. Va reamintim ca joi, in jurul orei 9:20 Mihaela Abaza a cazut pe scarile de lasi s-a lovit extrem de puternic. La ora 9:21 unul dintre colegii politistei a cerut ajutorul medicilor.Un echipaj de la Ambulanta s-a deplasat la Sediul Inspectoratului Judetean de Politie si a gasit-o pein stare grava. Echipajul medical a transportat-o de urgenta la spital.In urma cazaturii Mihaela Abaza a intrat in, iar in urma unor interventii chirurgicale starea ei de sanatate s-a ameliorat, medicii reusind sa extraga sangele adunat in cutia craniana. Din cate se pare Mihaela Abaza are foarte multe sanse de recuperare. Medicii spun ca este posibil ca politista sa-si revina in totalitate.