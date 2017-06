Semne ca mananci prea mult zahar!

Stim deja ca excesele dauneaza santatatii, insa zaharul este un caz special… prea mult zahar are poate avea efecte foarte neplacute asupra starii tale de sanatate, asa ca este vital sa stii simptomele care pot aparea atunci cand exagerezi.

O foame constanta

Un nivel ridicat al zaharului in sange nu lasa nutrientii pe care ii consumi sa patrunda in celulele tale. Corpul tau nu primeste destula energie si astfel apare din nou, in mod evident, senzatia de foame. Zaharul iti ofera o scurta perioada de energie, urmata de o senzatie de foame si mai acuta.

Oboseala crescuta