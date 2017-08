Semneaza documente false si are tupeu sa stea cu zambetul pe buze

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Babele barfitoare incep rubricuta de azi si va spun cateva vorbe despre Varu Jan Boss Gainean care continua sa faca prostioare cu iz penalos. Asa se face ca a inceput sa semneze si sa intocmeasca acte false celor care il supara prin parted pentru eliminarea lor. Daca ar fi numai atata am mai trece cu vederea, dar face si alte gainarii. Babetele au adunat mai multe enformatii, dar nu va spun deocamdata despre ce este vorba. Il mai tinem pe Varu in suspans... oricum mare surpriza va avea cand va vedea ca au ajuns enformatiile si la babete... Oricum mai multe despre toata povestioara asta o sa aflati in editiile viitoare... Pana atunci babetele mai fac niscaiva verificari!