Senatul SUA ii da o noua lovitura lui Vladimir Putin! Ce decizie s-a luat la Washington

Vladimir Putin

Senatul SUA a votat miercuri noi sanctiuni impotriva Rusiei conduse de Vladimir Putin, pentru presupusa ingerinta a acestei tari in campania electorala prezidentiala americana in 2016, acest proiect de sanctiuni fiind destinat sa-l impiedice pe presedintele Donald Trump sa relaxeze unilateral presiunea asupra Moscovei, informeaza AFP si Reuters. Senatorii au adoptat masura cu majoritate zdrobitoare de voturi, 97 favorabile si 2 impotriva, scrie agerpres.ro. Textul, adoptat sub forma unui amendament care mai trebuie adoptat definitiv de Senat, iar apoi de Camera Reprezentantilor, va face obligatorie aprobarea de catre Congres a unei eventuale suspendari sau relaxari a sanctiunilor existente de catre presedintele american.

Interventiile in Ucraina si criza siriana sunt alte motive ale sanctiunilor, care se adauga campaniei de piratare si dezinformare patronata - conform Washingtonului - de Rusia in 2016.

Sanctiunile au fost adaugate unui proiect de lege aflat in dezbatere si care mai mult ca sigur ca va fi adoptat, vizand inasprirea sanctiunilor impotriva Iranului din cauza "sprijinului acordat actiunilor teroriste internationale".