• Sentinta bomba data in cazul afaceristilor de origine rusa care stau in spatele unuia dintre cele mai mari proiecte imobiliare derulate la Iasi • Acestia au fost obligati sa plateasca suma de 58 milioane lei dupa ce au fost trasi la raspundere personala pentru falimentarea firmei care a demarat proiectul rezidential River Towers din zona Gradinari • Controversatii afaceristi trebuie sa plateasca aceasta suma uriasa pentru ca au folosit bunurile si creditele firmei in folosul propriu, au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile si au deturnat fondurile companiei finantate prin intermediul offshore-urilor



Vitalie Munteanu, Afanasii Salinschi si Veaceslav Parasca, cei trei asociati de origine rusa care controleaza compania SC Macony Trade House SRL, au fost obligati de magistratii de la Tribunalul Iasi sa plateasca o suma de 58 milioane lei dupa ce au fost trasi la raspundere personala pentru falimentarea companiei care a demarat proiectul rezidential River Towers aflat in zona Gradinari din Iasi.



Cei trei afaceristi controversati au fost acuzati ca au folosit bunurile si creditele firmei in folosul propriu, au facut activitati de productie si comert in interes personal, sub acoperirea firmei, au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile si au deturnat sau au ascuns o parte din activul societatii, ceea ce a dus la un prejudiciu de peste 10 milioane euro.



"Obligarea paratilor la plata in solidar a pasivului ramas neacoperit. Solicita sa fie avut in vedere raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei si referatul inspectiei fiscale din care rezulta vinovatia paratilor, dar si a paratului Munteanu Vitalie care, desi s-a retras din functia de administrator, acesta se face vinovat de starea de insolventa a societatii", dupa cum se arata in dosarul Macony Trade House SRL.







Se pare ca administratorii societatii au folosit disponibilul bancar in interes personal, din conturile societatii ridicandu-se sume importante de bani cu cardul bancar, fara a fi justificate sumele retrase.

Foloseau banii firmei in scopuri personale



Din raportul de expertiza contabila realizat la SC Macony Trade House SRL rezulta ca, contabilitatea societatii a fost organizata si condusa de o persoana care nu a fost imputernicita pentru aceasta functie, ca nu s-a tinut contabilitatea potrivit specificului activitatii, nu au fost respectate normele legale in materie de compensare si de arhivarea documentelor si au fost incheiate contracte defavorabile societatii ( spre ex: contractul de comision nr.172/03.07.2007 incheiat cu SC Sidermet Consulting SRL, contractul de comision nr.100/03.01.2008, incheiat cu acelasi partener contractual, contractul de antrepriza nr.4/27.02.2008, incheiat cu SC Elkas Home SRL).



"Starea de insolventa a debitoarei se datoreaza, in principal, managementului defectuos exercitat de fostii administratori statutari, care au folosit bunurile societatii in interes personal, respectiv: au ridicat sume de bani din conturile debitoarei, prin card bancar, fara a se determina cine a incasat suma totala de 621.419 lei, din care a fost justificata doar suma de 700 lei, gestionarea inadecvata a activelor, fapt ce a dus la crestarea gradului de indatorare, posibilitati reduse de a face fata obligatiilor de plata si sustinerea activitatii din fonduri proprii, dificultati in recuperarea creantelor, volumul scazut al disponibilitatilor banesti", dupa cum se mai arata in dosarul respectiv.



Printre principalii pagubiti de firma inregistrata in localitatea Letcani, judetul Iasi, se numara: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi - 2.705.854 lei, DEFPL Iasi - 23.424 lei, SC Lastor Invest Corp SRL - 53.349.543 lei, SC Elkas Home SRL - 8.300, 67 lei.



River Towers a fost denumit initial Complexul Renaissance si a fost inceput in urma cu mai multi ani. Dezvoltatorul proiectului a intrat in insolventa, iar in locul lui a aparut o firma care seamana izbitor de mult cu cea falimentara.



Concret, SC Lastor Invest Corp a cumparat de la SC Macony Trade House SRL, intrata in insolventa, terenul in suprafata de 12.030 mp situat pe strada Mihai Voda nr. 3-5-7, pe care se aflau cladiri in curs de construire, impreuna cu toate avizele, proiectele si studiile obtinute de Macony Trade House pentru terenul din zona Gradinari. Practic, proiectul rezidential "Renaissance" inceput de SC Macony Trade House a fost cumparat si continuat de SC Lastor Invest Corp cu noua denumire River Towers, fiind mentinuta si destinatia terenului respectiv.



Proiect finantat de afaceristi rusi, cu bani din paradisuri fiscale



SC Lastor Invest Corp este controlata de Alexandru Palii, cetatean moldovean despre care s-a speculat faptul ca ar fi omul unei retele de afaceristi rusi care au devalizat mai multe fabrici si firme de stat in Romania. De cealalta parte, SC Macony Trade House este detinuta in proportie de 50 la suta de catre Glukhov Sergey, cu domiciliul in Moscova, Federatia Rusa.



SC Macony Trade House SRL, intrata in insolventa, a fost finantata de catre Lastor Invest Corp Belize in anii 2007 si 2008, cu contracte de credit in valoare totala de 12.000.000 lei, dobanda fiind de 7 la suta pe an.



"In data de 24.06.2011, Lastor Invest Corp Belize incheie cu SC Macony Trade House SRL contractul de garantie reala imobiliara autentificat sub nr. 240 pentru suma de 3.200.000 euro, cu garantie reala imobiliara asupra terenului in suprafata de 12.030 mp din Iasi(...). In data de 3.12.2013, SC Lastor Invest Corp Belize incheie cu SC Lastor Invest Corp SRL Iasi contractul de cesiune de creanta... prin care prima cesioneaza cu titlu oneros toate drepturile pe care le detine in legatura cu creanta garantata in cuantum de 3.200.000 euro, respectiv dreptul de ipoteca asupra terenului in suprafata de 12.030 mp", dupa cum se arata in raportul de inspectie fiscala in dosarul de insolventa.



Conform contractului de adjudecare din martie 2014, SC Lastor Invest Corp, in calitate de creditor inscris in tabelul de creante al SC Macony Trade House cu o creanta garantata de 19.900.642 lei (14 milioane debite si 5,8 milioane dobanzi si penalitati) si 46.745.834 lei creanta chirografara, si-a adjudecat in cadrul licitatiei cu strigare intreg proiectul din zona Gradinari, cu teren si constructiile in curs de executie.



"Precizam ca, atat la societatea SC Macony Trade House SRL, cat si la SC Lastor Invest Corp SLR Iasi, persoana ce detinea certificat digital, cu acordul administratorilor societatii, este dna. Bruma Cristina, un argument in plus ca intre cele doua societati ar fi putut exista o intelegere in vederea eludarii bugetului de stat si obtinerii unor avantaje fiscale artificiale", se mai arata in raportul de inspectie fiscala.