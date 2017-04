Seria de conferinte "Teoria Romaniei - Patru secole de autoscopie nationala", organizata la Iasi

In perioada 7 - 8 aprilie 2017, la Iasi va avea loc seria de conferinte "Teoria Romaniei - Patru secole de autoscopie nationala. Identitati fluide in spatiile Romaniei Mari. Istoricitate, interculturalitate, normativitate". Evenimentul este organizat de Asociatia Orbis Tertius / A Treia Lume, Asociatia Alexandru Ioan Cuza, Institutul de Studii si Cercetari Simbolice, Complexul Muzeal National Moldova si Directia Judeteana pentru Cultura Iasi.



"Seria de conferinte “Teoria Romaniei - Patru secole de autoscopie nationala", continua cu o reuniune dedicata identitatilor fluide in spatiile Romaniei Mari. Sintagma identitati fluide, tautologica pentru unii si scandaloasa ori de-a dreptul absurda pentru altii, comporta o discutie serioasa, atit la nivel conceptual (incepind cu insusi conceptul de identitate si cu acela, inca mai problematic, de identitate colectiva), cit si la nivel empiric. Contrar vulgatei istoriografice national(ist)e, identitatile nu sint stabile, date, cosmice, atemporale, reificate, ci fluide, liminare, perpetuu negociate de actorii istorici (de la indivizi – inclusiv cu propriul sine mereu schimbator – la grupuri, societati, institutii) in contexte complexe, dinamice, interactive", au precizat organizatorii.

La manifestari vor participa Remus Gabriel Anghel, Sorin Antohi, Florin Cintic, Andrei Cusco, Andrei Corbea-Hoisie, Steliu Lambru, Petre Matei, Vintila Mihailescu, Victor Neumann, Ovidiu Oltean, Razvan Paraianu, Alexandru-Florin Platon, Mihai Spariosu si Marius Turda. Conferintele vor avea loc pe 7 aprilie, intre orele 19:00 - 22:00, in Sala Voievozilor a Palatului Culturii, iar pe 8 aprilie va avea loc Expozitia "Iasul Evreiesc", organizata de Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale Iasi la Muzeul Memorial "Mihail Kogalniceanu" Iasi.