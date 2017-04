Sesiuni GRATUITE de pregatire pentru Bacalaureat sustinute la Universitatea Tehnica din Iasi

Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial (CMMI) de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) desfasoara un program de pregatire la matematica pentru elevii din clasa a XII-a din intreg judetul care se pregatesc pentru sustinerea examenului de bacalaureat. Programul de pregatire este gratuit, fiind sustinut in mod voluntar de lect. univ. dr. Mihai Ispas. Cursurile au loc in fiecare sambata, de la ora 9.00, in amfiteatrul TCM 2 al facultatii. La acestea sunt asteptati elevii care isi doresc sa se pregateasca pentru bacalaureat insa nu isi pot permite sa plateasca ore de meditatii.

Daca la prima intalnire, care a avut loc in urma cu o luna, au participat aproximativ 25 de elevi, la cea mai recenta intalnire au fost 57 de elevi de la licee din Iasi, dar si din alte orase din judet, precum Harlau, Targu Frumos sau Podu Iloaiei. „Ideea de la care am plecat noi a fost sa ii ajutam pe cei care nu au posibilitati materiale sa poata face meditatii. Am cerut ajutor de la Inspectoratul Scolar Judetean sa anunte la toate liceele din judet si mai ales in zonele mai putin favorizate; am avut tot sprijinul din partea lor”, a declarat prof. univ. dr. Catalin Dumitras, decan al CMMI.

In cadrul intalnirilor, elevii pot face modele de probleme asemanatoare celor de la bacalaureat, dar si modele de teste pentru admiterea la facultate, indiferent de care alegerea pe care o vor face. „Sunt copii care ma intreaba daca au sanse sa ia bacul daca la simulare au luat nota 2. Le zic ca daca vor intr-adevar vor reusi, pentru ca in primul rind trebuie sa se inarmeze cu ideea ca matematica are o singura proprietate: ordoneaza gandirea. In rest, o inveti, o uiti, e normal sa se intample asa, deoarece faci loc altor cunostinte. Le mai spun ca eu stiu mai putine formule decat ei, doar ca le deduc mult mai repede si logic, si le recomand sa nu mai invete pe de rost. Matematica e cel mai simplu obiect, iti da ipoteza si concluzia, cu niste notiuni te duci de aici si ajungi acolo”, a precizat lect. univ. dr. Mihai Ispas.

Profesorul sustine ca ii place sa lucreze cu elevii de liceu, mai ales ca a mai fost profesor de matematica la un liceu din Iasi timp de trei ani, incepand cu anul 1974, imediat dupa absolvirea facultatii, pana cand a sustinut concursul pentru ocuparea unui post de asistent universitar. „Cateodata ma intreb de ce nu am ramas sa predau elevilor de liceu, imi plac foarte mult, noi rezistam la o varsta inaintata pentru ca sorbim din tineretea lor”, a completat profesorul iesean.

Programul de pregatire la matematica este organizat pentru prima data in cadrul Facultatii de Constructii de Masini si Management Industrial, reprezentantii acesteia sustinand ca este „un real succes”, avand in vedere ca numarul de elevi creste de la o saptamana la alta.