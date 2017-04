Sevil Shhaideh

Vicepremierul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, a declarat ca Bucurestiul va avea o noua sala polivalenta.

''In dosarul de candidatura la Euro 2020 ne-am asumat sa realizam patru stadioane prin compania nationala de investitii. In acest moment sunt trei gata pregatite cu toate documentele de proprietate. Avem o problema la nivelul stadionului Dinamo, suntem inca in discutii cu ministerul afacerilor interne.

Mai avem, in conformitate cu un memorandum stabilit in 2014 pe infrastructura de justitie tribunalele si sedii de judecatorie si avem deja 20 de instante in lucru. Apoi, avem sportul de performanta si ma refer aici la complexuri nationale, baze sportive nationale, sali polivalente'', a spus Sevil Shhaideh.

La intrebarea lui Adrian Ursu daca se va construi o sala polivalenta in Bucuresti, vicepremierul a raspuns: "Eu asa sper ca o sa reusim.''



Sursa: antena3.ro