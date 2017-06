Sevil Shhaideh REACTIONEAZA dupa ce premierul Sorin Grindeanu i-a trimis DEMISIA la Cotroceni

Sevil Shhaideh 1

Premierul Sorin Grindeanu trimite la Cotroceni demisiile lui Carmen Dan si a lui Sevil Shhaideh si propunerile de numire a lui Augustin Jianu ca vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, iar el insusi preia Internele.

„Cred ca aceste doua demisii acceptate de domnul prim-ministru asa-zis in functie sunt motivele dansului personale sau complexele dansului. Ma asteptam sa preia functia la Ministerul dezvoltarii, tinand cont de asa-zisa experienta a dansului. Dar fuge de munca si de raspundere asa cum a facut in ultimele sase luni”, a spus Sevil Shhaideh, vineri, in direct la Antena 3.