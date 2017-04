Sexy-braileanca e disperata. Ce vrea sa faca la doar cateva saptamani dupa ce a nascut - FOTO

Sexy-braileanca este decisa sa faca schimbari uriase pentru sine, acum, de cand a devenit mama. Iar din acest motiv, fosta vedeta a filmelor pentru adulti vrea sa se ocupe, mai intai, de fizicul ei, afectata dupa sarcina.

"Vreau sa imi schimb silicoanele. Nu neaparat mai mari, dar trebuie sa imi repar bustul. Nu erau intr-o forma prea grozava nici cand am ramas insarcinata, dar cum necesita reparatii capitale. Trebuie sa imi ridic sanii neaparat, acum sunt mari si lasati", a spus Sexy-braileanca, scrie spynews.ro. Mai mult, ea este decisa sa faca cat poate de repede interventia estetica, ea asteptand sa primeasca acordul medicului cu care a nascut pentru a reintra in sala de operatie si pentru a se putea lauda, apoi, cu un bust perfect, cu atat mai mult cu cat ea nu poate alapta, Florina Mihaila plangandu-se ca trebuie sa isi hraneasca baietelul exclusiv cu lapte praf.

"Nu am lapte, normal ca nu imi convine. Ii dau la biberon, formula, dar nu e acelasi lucru", a spus, cu o voce sfarsita, Sexy-braileanca. In plus, meseria de mama, a dezvaluit ea, nu este chiar atat de usoara pe cat credea. "Erik este cuminte, dar mai are si nopti agitate. Iar cand le are, sunt obosita. Dar astept sa treaca, poate o sa imi revin si eu", a spus Sexy-braileanca

Dupa ce a fost parasita si batuta de fostul iubit, cel care, de altfel, a si lasat-o insarcinata, Sexy-braileanca, numele de scena al Florinei Mihaila, planuieste sa se razbune in felul ei. Mai exact, este decisa sa isi caute dreptatea in tribunal. "Il voi da in judecata ca sa isi recunoasca copilul. Si ii voi cere si pensie alimentara. Nu e normal sa nu plateasca macar scutecele micutului daca tot l-a facut. Mai ales ca s-a purtat asa cum s-a purtat cu mine. Pentru ca ceea ce a facut el e de neiertat, mai ales dupa ce eu i-am oferit totul pe tava", a povestit fosta actrita.