Sfarsit TRAGIC pentru un muncitor dupa ce a fost prins sub un mal de pamant

Mal pamant

Doi muncitori care lucrau la sistemul de canalizare din comuna valceana Tetoiu au fost surprinsi sub un mal de pamant care s-a prabusit, la o adancime de circa trei metri, unul dintre ei fiind scos decedat iar altul constient, cu traumatism toracic.

Purtatorul de cuvant al ISU Valcea, Octavian Fulger, a declarat ca muncitorul care a fost scos in viata a fost preluat de un un echipaj SMURD si transportat la Unitatea de Primiri Urgente de la Craiova.

Persoana care a fost scoasa decedata de sub malul de pamant avea coloana cervicala fracturata iar decesul a fost pronuntat de medicul de la Serviciul Judetean de Ambulanta Valcea prezent la locul accidentului.

"La ora 16,47, ISU Valcea a fost solicitat sa intervina pentru salvarea a doi muncitori care au fost prinsi sub un mal de pamant in timp ce lucrau la canalizarea din comuna Tetoiu. Un muncitor, in varsta de 50 de ani, a fost scos constient si preluat de echipajul SMURD. El este transportat la UPU Craiova pentru investigatii suplimentare. A doua persoana, un barbat de 44 de ani, a fost scoasa fara semne vitale si cu leziuni incompatibile cu viata (fractura coloana cervicala), decesul fiind declarat de catre medicul SAJ", a spus Octavian Fulger, potrivit romaniatv.net.

Cele doua persoane se aflau la o adancime de aproximativ trei metri atunci cand s-a prabusit malul de pamant.

