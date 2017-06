Iulia si Mariana, douacare tocmai avusesera serbarea de sfarsit de an scolar, au murit inecate in raul. Cele doua copile plecasera la scaldat impreuna cu alte doua fete, insa au ajuns pe fundul raului si nu au mai putut fi salvate, chiar daca medicii au depus eforturi supraomenesti.Fetitele au fost transportate la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi in stare critica si nu au mai putut fi readuse la viata in ciuda manevrelor de. Rudele fetelor sunt inmarmurite si nu s-au mai oprit din plans cand au aflat despre"Mie nu mi-a venit sa cred, nici acum nu pot sa cred ca s-a intamplat asa ceva. Fata ma ajuta peste tot, era harnica si cuminte. Nu stiu cum de s-a dus ea in apa. Sora ei mi-a spus ca statea cu picioarele in apa si a fost indemnata de cealalta fata care a murit sa intre. Nu mai pot, ma doare sufletul. Abia venise de la serbare, luase premiul doi. Nu ma pot opri din plans", a declarat Velescu Elena, mama Marianei.Cea de-a doua fata care a murit inecata se numeste Iulia. Ea a fost lasata de mama in grija tatalui si a bunicilor. Astazi fata ar fi implinit 12 ani, iar familia a vrut sa-i pregateasca o petrecere de ziua ei. Nu mai poate fi asa."Eu am crescut-o pe fata de mica, la mine a stat tot timpul. Nu am inchis un ochi azi noapte si m-am rugat sa fie bine. A plecat acolo si a intrat in apa.... Nu stia sa inoate, era un copil tare bun si cuminte. Maine (astazi nr.curent) implinea 12 ani si vroiam sa-i facem ziua", a declarat Elena, bunica Iuliei.Femeia a spus ca-si va imbraca nepoata in rochie de mireasa. "O sa o imbracam in rochie de mireasa, asta este nunta ei", a completat batrana.Ambele fete au stat sub apa mai bine de jumatate de ora, timp mult prea mare pentru a mai putea fi salvate. Familiile celor doua copile se pregatesc acum de. Vecinii fetelor spun ca raul Jijia este foarte periculos."Acolo unde s-au inecat ele apa este adanca, are si mai mult de doi metri. Este periculos si pentru un adult. Sunt gauri in apa, cred ca acolo au cazut si ele", a spus un vecin.Pe Mariana a incercat sa o salveze chiar sora ei, insa a fost la un pas desi aceasta. "Cand am vazut ca a intrat sub apa m-am bagat dupa ea, dar nu am reusit sa o gasesc. Era sa ma inec si eu, m-a tras un om cu un bat din apa", a spus sora Marianei. Cele doua copile vor fi duse pe ultimul drum duminica, in cimitirul din satulSi politistii din Iasi au deschis oin acest caz pentru a stabili ce s-a intamplat.