Sfaturi de la numerologul Mihai Voropchievici. Ce trebuie sa faci de Florii

Numerologul Mihai Voropchievici si bioenergoterapeutul Lidia Fecioru au vorbit sambata, la ”Adevaruri ascunse”, despre ce trebuie sa facem in duminica Floriilor.

”E sarbatoarea florilor, o sarbatoare extraordinara. Cand eram copil strangeam salcie si duceam brate mari la biserica. O duceam de sambata ca sa fie slujita, iar a doua zi primeau toti care veneau la biserica. Noi faceam o coronita mica, din trei fire, in numele Tatalui, Fiului si Sfantului Duh si o puneam la icoana. O pastram un an de zile, apoi o ardeam iar cenusa o puneam in pamantul florilor” a spus Mihai Voropchievici.

Lidia Fecioru a vorbit si de un obicei stravechi, despre care se ca alunga spiritele rele.

”Maine ne sarbatorim prietenii cu nume de floare. Daca avem copii mici, oameni in varsta, obligatoriu alungam duhurile rele din jurul patului cu crengutele” a explicat Lidia Fecioru.