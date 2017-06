Katie a avut parte de o experienta unica pe care a decis sa o faca publica pe o retea sociala. Intr-o zi, fata si-a facut o poza in costum de baie, apoi i-a trimis-o iubitului ei, intrebandu-l ce parere are. Fata era extrem de multumita de cum arata si se simtea bine in pielea ei, dar parerea acestuia a facut-o sa ramana extrem de uimita.

„Mi-a zis ca este ceva ce il deranjeaza si ca il face nefericit asa ca l-am intrebat despre ce este vorba si raspunsul lui m-a uimit!”, a spus tanara. „Ai celulita pe picioare si nu-mi place deloc. Si nici abdomenul nu este cum imi place mie. M-a deranjat de cand am iesit prima data impreuna. Imi pare rau si acum, ma simt ca un tampit”, a fost raspunsul sincer al iubitului ei.