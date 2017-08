Si-a luat cainele in brate si animalul s-a infuriat rau. Ce a patit stapana patrupedului

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

O femeie din Iasi a avut nevoie de ingrijiri medicale de urgenta, dupa ce a incasat-o de la animalul din casa. V.P., in varsta de 49 ani, creste de ani de zile un, in apartament. Ieri, cand a luat patrupedul in, acesta a muscat-o fara sa stea pe ganduri. La UPU de la Spitalul "Sf. Spiridon", femeia a fost diagnosticata cumuscate la nivelul mainii drepte si pavilionul urechii drepte."Pacienta a fost muscata de propriul caine. Ea spune ca l-a luat in brate si cainele a muscat-o. Pacienta prezenta plagi muscate regiunea distala antebrat drept sidreapta. Pacienta a beneficiat deantirabic, tratament de specialitate si a plecat la domiciliu. Va reveni ladaca apar complicatii", au declarat reprezentantii Spitalului de Pneumoftiziologie.