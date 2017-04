Decesul tanarului de 22 de ani din Sebes, sofer la o firma de transport, intr-un accident rutier, in Franta, provoaca luari de pozitie dure ale unor cunoscuti sau colegi de munca. Cei mai multi sustin ca accidentul ar fi fost provocat ca urmare a oboselii acumulate de acesta pentru ca nu ar fi fost lasat de dispecer sa se odihneasca.



Pe internet circula o fotografie cu o conversatie care este atribuita victimei accidentului, Alexandru Santu, din Sebes, in varsta de 22 de ani. In conversatie, soferul ii cere de mai multe ori dispecerului sa il lase sa doarma 2 ore pentru ca este foarte obosit. Dispecerul nu este de acord si insista ca acesta sa conduca in continuare pentru a ajunge la timp la destinatie. In final, Alex Santu accepta sa continue cursa obosit dar spune ca mesajele transmise de el vor fi vazute si de altii.

Alex a murit pe o sosea din Franta, in localitatea d’Exideuil sur Vienne, in noaptea de miercuri spre joi, in timp ce conducea o camioneta la ora 3.30 noaptea. Masina pe care o conducea a lovit un TIR de marfa care venea din sens opus, cele doua masini fiind proiectate intr-o casa. Aruncat afara din camioneta, soferul roman a murit pe loc. Celalalt sofer a ajuns la spital in stare grava. Alex era angajat al unei firme din Aiud iar colegii acestuia sustin ca a fost obligat sa parcurga 1.950 de kilometri in 20 de ore.

”Mai profitati ma mult de inocenta tinerilor, fortandu-i sa va care piulitele fara a avea timp de odihna? Cine plateste pentru viata lui Alex? A murit ca un caine pe asfalt departe de cei dragi, pentru voi ... patroni si dispeceri lacomi!!! Copiilor nu mai acceptati, cand va e somn dormiti, inchideti telefonul si dormiti. M-am saturat sa ma intalnesc cu voi prin parcari, ca mai apoi sa aflu ca ati murit intre fiare... Odihneste-te in pace prietene, jur ca cineva o sa plateasca pentru asta”, a scris Necula Alin, unul dintre prietenii tanarului decedat, pe Facebook.

Camioneta condusa de Alex Santu a fost distrusa in totalitate, in accident. Un altul si-a pus o banda neagra la oglinda masinii si sustine ca o va purta in semn de omagiu pentru Alex si pentru a atrage atentia ”unor asa-zisi dispeceri ca si noi cei de pe sosele suntem oameni, nu roboti”. Cei mai multi acuza faptul ca firmele de transport refuza sa plateasca taxele de autostrada, astfel incat sunt obligati sa mearga cu masinile pe drumuri nationale, ceea ce este mult mai obositor.

”Un suflet extrem de bun. Un sofer excelent! Avea 2 mii km la bord. 3 zile si 3 nopti in care a dormit doar 2H!! Plecase de acasa doar de cateva zile. (...) Am vorbit cu prietena lui si mi-a confirmat timpul lui de 2h somn in 3 zile si 3 nopti. Alex, prudent, atent, rezistent la condus... Dormise doar doua ore... Dupa care s-a intamplat tragedia. Din cate am auzit dispecerul de la excelent nu l-a lasat sa doarma”, spune Mihai Erdei intr-o alta postare pe Facebook. Sute de persoane au transmis condoleante, iar multi au criticat politica praticata de firmele de transport in ceea ce priveste timpul de odihna al soferilor.

Pe pagina sa de pe Facebook, unde posta frecvent imagini si afirmatii din cursele sale, Alex Santu sutinea o petitie prin care se solicita introducerea tahografelor pe vehiculele comerciale de 3,5 tone. De asemenea, in urma cu cateva zile a publicat o fotografie cu un TIR implicat intr-un accident cu afirmatia: ”Cand dai de necaz... toti de acuza, dar nimeni nu te intreaba cat ai fost de obosit”.

