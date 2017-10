Una dintre cele mai moderne. dar si cea mai inalta sera de rosii din Romania a fost inaugurata la sfarsitul acestei saptamani in localitatea Biled, din judetul Timis. La cresterea rosiilor se foloseste apa termala, semintele fiind asezate pe straturi din nuca de cocos. Tot sistemul care controleaza cresterea fructelor este asistat de calculator.

Modelul este unul olandez, Silvia Raileanu, proprietara serei de rosii, fiind impresionata de ceea ce a vazut in aceasta tara. Spune ca rosiile ei vor fi sanatoase si ca le va trimite in supermarketuri.

Fostul strand din localitatea Biled, care are un izvor de apa termala, a fost exploatat la maximum de o timiseanca cu gust pentru afaceri. Femeia a depus un proiect pentru fonduri europene si a reusit sa obtina 500.000 de euro de la Uniunea Europeana. Pentru a construi sera a luat insa si un credit bancar, de 1,1 milioane de euro, valoarea totala a investitiei ridicandu-se la 1,7 milioane de euro.

Initial, Silvia Raileanu a vrut sa deschida un strand. Dupa ce a vizitat o sera de rosii din Olanda, ideea ei s-a schimbat complet, asa ca a amenajat Sera Super rosii cu gust de rosii.

„Am cumparat terenul fostului strand, are si un put de apa termala, in ideea sa-l concesionam ulterior. Voiam sa facem strand. Intamplator am ajuns in Olanda, la o expozitie, am vazut serele de acolo, cu apa termala. Am vazut ca este mai rentabil, este o nisa, investitia este mult mai mica. Stiu ca este cea mai inalta sera din Romania, are opt metri inaltime, asigura o mai buna ventilatie, poti sa obtii un climat mult mai bun, productia este mai de calitate. Avem si sistem de irigatii, sistem de incalzire, sistem de racire prin ceata”, ne-a povestit Silvia Raileanu.

Potrivit femeii de afaceri, semintele de rosii sunt plantate in jgheaburi speciale, in care sunt puse straturi de coaja macinata de nuca de cocos, un ingrasamant organic.

„Se foloseste un strat de nuca de cocos macinat, care este organic, biodegradabil, se foloseste ca ingrasamant pentru terenuri. La noi se importa, nu conteaza de unde, si in Ungaria se foloseste, tot dupa tehnologie olandeza, ei sunt cei mai specializati. Noul trend a pornit din Germania, unde consumatorului nu ii placea ideea de a manca legume crescute cu vata minerala. Cocosul sustine plantele, trebuie sa aiba un grad mai mare de oxigenare. Se mai foloseste in Romania, nu putem spune ca este chiar bio, pentru ca este foarte greu sa cresti bio, dar vorbim despre ingrasaminte organice”, a mai povestit Silvia Raileanu.

Doi ingineri horticoli se vor ocupa de cresterea rosiilor din sera de 16.000 de metri patrati amenajata la fostul strand din Biled. Ei vor controla intreg procesul cresterii, din calculator, tot procesul tehnologic fiind automatizat. Cu ajutorul senzorilor se controleaza temperatura, incalzirea urmand sa se faca cu ajutorul apei geotermale.

Semintele vor fi cumparate, cel mai probabil, spune proprietara serei, tot din Olanda. Ea marturiseste ca nu are incredere in romanii care spun ca au seminte sanatoase.

„Semintele le cumparam de la o firma specializata doar in productia de seminte, avem garantia ca planta va fi viguroasa daca respectam reteta lor, ne dau instructiunile exacte. Rosiile sunt testate, sa nu aiba prea multi fosfati, prea mult azot. Eu iau un soi romanesc, daca este, dar cine imi spune mie cat ingrasamant se pune la planta ca sa fie sanatoasa? Am patru copii, stiu ce inseamna sa mananci sanatos. Semintele vor veni din Olanda, cel mai probabil. Avem doi ingineri horticoli care se vor ocupa cu cresterea rosiilor”, ne-a declarat timiseanca.

Ce fel de rosii vor fi crescute in fostul strand de la Biled transformat in sera? Cel mai probabil rosii cherry.

„Ne orientam spre rosii cocktail sau cherry, desi supermarketurile ne cer rosii mari. Productia variaza in functie de soi, soiul mare care face rosii mai putin gustoase, are o productivitate foarte mare. De aici vine si gustul mai slab al rosiei, noi am vrea rosii cherry sau cocktail, care au o variatie intre 25-30 kg/mp pe sezon. Ar fi cam 1,3 tone pe zi, iar pretul mediu pe care vrem sa-l obtinem este intre 10 si 11 lei la cherry. O sa lucram si cu supermarketuri, cel putin in prima faza ne orientam spre ele, pana ne cunoaste lumea”, ne-a mai spus Silvia Raileanu.

Rosiile ar putea ajunge in supermarketurile din Romania in luna februarie a acestui an. Tinta este sa se recolteze 1,3 tone pe zi, iar pretul dorit este de 10-11 lei/kg.

Sursa: libertatea.ro

