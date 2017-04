Silviu Predoiu, o adevarata caracatita in SIE. Unii zic ca ar fi penal

Silviu Predoiu

GRUPUL PARLAMENTAR PSD

DECLARATIE POLITICA

Senator: VALER MARIAN

Circumscriptia electorala: SATU MARE

Colegiul electoral: 1

Grupul parlamentar: PSD

Sedinta Senatului din: 18.06.2013

Titlul declaratiei: Generalul Predoiu, spionul (si ghertoiul) lui Basescu



La tepe in Piata Victoriei, baieti ! Cu astfel de indemnuri revolutionare a castigat Traian Basescu simpatia electoratului la sfarsitul anului 2004. Viitorul presedinte promitea cu ochii in lacrimi o reforma a la Tepes, asa cum nu mai vazusera romanii in ultimii 50 de ani. Asa-zisa democratizare a Romaniei includea epurarea clanurilor securiste, comuniste si pesediste infiltrate in principalele servicii de informatii ale tarii. Vechii ofiteri de Securitate aflati inca la haturile Serviciului de Informatii Externe (SIE), ca Silviu Predoiu, Marcel Alexandru, Marin Valcea, Vasile Sarca, Nicolae Vintilescu, Grigore Istrate s.a., activau impotriva Occidentului inca de pe vremea dictatorului Nicolae Ceausescu. Intrarea in Uniunea Europeana si in NATO presupunea trecerea in rezerva a dinozaurilor comunisti care lucrasera si pentru structurile Tratatului de la Varsovia. Schimbari s-au petrecut la Serviciul Roman de Informatii, unde, dupa instalarea in functia de prim-adjunct a generalului Florian Coldea ( un repretent adus in institutie de generalul Dan Gheorghe, fost loctiitor al comandantului USLA inainte de 1989), au fost intinerite conducerile multor sectii judetene. Din pacate, tinerii promovati s-au dovedit, in cele mai multe cazuri, slab pregatiti, slugarnici si obedienti tatucului de la Cotroceni.



Presedintele Basescu asigura supravietuirea sistemului

La Serviciul de Informatii Externe reforma s-a impotmolit pentru ca Traian Basescu si camarila sa faceau parte din sistem, fiind cadre racolate si documentate de sectoarele Centrului de Informatii Externe (cum se numea SIE inainte de 1989), in vederea trimiterii “la post”. Ca urmare, Basescu trebuia sa se epureze el insusi inainte de a curata Externele de securisti. Peste 70% din dosarele DIE/CIE/SIE nu au fost predate CNSAS nici astazi, din motive lesne de inteles, ca sa nu mai vorbim de dosarele confiscate de armata la Revolutie. Opinia publica ar fi aflat cu stupoare cum demnitari si politicieni democrati (ofiteri conspirati) luptau impotriva NATO, spionau tarile Europei Occidentale sau furnizau armament teroristilor din toate zonele fierbinti ale globului. Fantomele politicii romanesti post-decembriste au dosare secretizate, pline cu documente semnate de instructorii sefi Ioan Mihai Pacepa, Nicolae Plesita sau Nicolae Andruta Ceausescu. Numai asa au fost promovati in cele mai importante functii in stat, prin santaj cu dosare si alte bube in cap.Exista nenumarate dovezi ca Traian Basescu a preluat slugile informative ale guvernarii pesediste (2000-2004), folosindu-le impotriva celor care le promovasera in grad si functie (vezi Ion Iliescu, Adrian Nastase s.a.). Imediat ce a preluat puterea, Basescu a facut scurte vizite la sediile serviciilor speciale. In ianuarie 2005, presedintele uitase deja de tepe si i-a laudat pe securistii “Epocii de Aur” pentru profesionalism si „ densitate de creiere”. Printr-un decret din 8 februarie 2005, multi dintre ei au primit o stea in plus, iar prietenii de spionaj ai presedintelui Basescu ( “la post” la Tokio) au fost imediat rasplatiti cu functii de conducere in importante directii din cadrul Serviciului de Informatii Externe. Aceste numiri s-au facut in ciuda faptului ca, inca de la inceputul mandatului sau, Traian Basescu fusese informat in amanunt despre metehnele informative ale ofiterilor superiori din cadrul serviciului secret extern. In stilu-i caracteristic, presedintele a folosit aceste informari pentru a-i santaja si promova in functii de conducere pe ofiterii compromisi (fustangii, betivi, afaceristi sau corupti), acestia ajungand in cele din urma marionete in mainile sale. Cel mai bun exemplu in acest sens este actualul prim-adjunct al directorului Serviciului de Informatii Externe, generalul Silviu Predoiu, un securist al epocii ceausiste, metamorfozat in zana buna a democratiei, impotriva caruia Traian Basescu a primit de-a lungul timpului nenumarate plangeri si sesizari. Astfel, la data de 10 decembrie 2005, la Presedintia Romaniei s-a prezentat Marin Cruceru, ofiter de contraspionaj extern, care a activat pe fostul spatiu sovietic (Republica Moldova, Ucraina), de meserie profesor de istorie. Primit in audienta de Traian Basescu, Cruceru i-a inmanat acestuia dosarul cu cele mai grave abuzuri ale celui care era la vremea aceea directorul Directiei Generale de Protectie Interna din cadrul SIE – generalul colonel Silviu Predoiu. Presedintele a luat la cunostinta si a facut ce stia mai bine. L-a promovat pe securist in functia de prim-adjunct al sefului spionajului extern, postura in care se afla si astazi si datorita careia este seful de facto al SIE. Secretul lui Predoiu ? Dosarul de cadre al lui Traian Basescu de pe vremea in care presedintele activa la Anvers, scos la lumina din arhivele fostei UM 0195 (fosta unitate de contrainformatii externe a DIE) de celalalt adjunct al sefului SIE, generalul Vasile Sarca (zis DJ Vasile), al doilea nemuritor in ierarhia SIE.



Sef la SIE pe baza de santaj, cu dosar de coruptie la DNA

Presa centrala scria in 2006 referitor la adjunctii directorului SIE ca „ avem de-a face cu doua personaje pregatite ca agenti anti-NATO in perioada cea mai neagra a dictaturii ceausiste”. In cazul generalilor Silviu Predoiu si Vasile Sarca putem vorbi despre ofiteri CIE pregatiti la scoala de la Branesti pentru a lupta impotriva Occidentului. Pana la parvenirea lui Predoiu in functii mari, Sarca plimba dosare, ca adjunct al sefului Directiei Secretariat, in cadrul careia functiona Arhiva SIE, locul in care se aflau, si inca se mai afla, o parte din dosarele secrete ale Securitatii externe, inca de la infiintarea acesteia. O sursa nepretuita de informatii si de putere pentru Predoiu ! In anul 2003, arhiva a trecut la Directia de Protectie Interna, adica la colegul si amicul Silviu Predoiu, care a patruns astfel in misterele si biografiile secretizate ale politicienilor. Incluzand aici si biografia noului locatar de la Cotroceni, care, dupa cum reiesea dintr-un dosar foarte bine ascuns in arhiva, era noua incarnare a unui ofiter CIE sub acoperire, aflat candva la post la Anvers. Astfel, Romania intra in UE cu agentul Pumnea (numele de cod al generalului Predoiu in Centrala SIE), un spion comunist, sef in cel mai important serviciu extern de informatii al tarii, posesor al dosarului penal nr. 11/P/2006, referitor la fapte de coruptie. Cazul a fost instrumentat initial la Parchetul Militar de generalul-magistrat Dan Voinea, apoi a fost inaintat la DNA, unde i s-a pierdut urma.



Cine este securistul din fruntea Serviciului de Informatii Externe ?



Conform Anuarului Diplomatic si Consular al Romaniei editat de MAE, editia 1993-1994, generalul de brigada Silviu Predoiu s-a nascut pe 5 august 1958 la Bucuresti. Surse din cadrul Serviciului de Informatii Externe sustin ca generalul Predoiu minte, incercand sa-si ascunda originea rroma. Silviu Predoiu nu dorea sa se stie ca e nascut in comuna Izvoarele din judetul Giurgiu, dintr-un tata fost ofiter de securitate, pe nume Niculaie, si o mama de origine rroma, pe nume Domnica. Mai mult, jurnalistii au descoperit ca Niculaie Predoiu, fost sef al Serviciului de Contrainformatii al Inspectoratului General al Militiei si apoi seful Inspectoratului Judetean de Militie si Securitate Giurgiu inainte de 1989, era poreclit „Tiganul” sau „Laleaua neagra” si s-a remarcat drept un activist inrait si un om fara scrupule, incult, grobian si necioplit, care a distrus multe cariere fara nicio remuscare. Predoiu senior a fost bun prieten cu colonelul Constantin Fulga, seful Serviciului de Paza si Ordine al Militiei Brasov, nimeni altul decat tatal fostului director al SIE Gheorghe Fulga, in perioada 2001-2006. Avansat in urma cu cativa ani, la interventia fiului sau, general in rezerva, Fulga senior are studii militare la Moscova. Cu ajutorul sau au intrat pe sub pielea presedintelui Ion Iliescu juniorii Fulga si Predoiu. In anul 1986, securistul Niculaie Predoiu ar fi fost indepartat din functia de sef CI pe Militie de catre seful Inspectoratului General al Militiei, generalul de contrainformatii militare Constantin Nuta, pentru legaturi suspecte cu Fulga senior, fiind lucrat, ca multi altii cu studii la Moscova, in operatiunea “Barajul” a UM 0110 (formatiunea anti-KGB). De asemenea, a fost cercetat intr-un dosar penal, pentru protectia vamesilor de la Giurgiu care faceau contrabanda cu aparatura electronica, dar a avut noroc ca a venit Revolutia si a scapat. Acelasi Anuar Diplomatic si Consular al Romaniei consemneaza faptul ca actualul prim-adjunct al SIE Silviu Predoiu a absolvit Facultatea de Geologie-Geografie Bucuresti si a lucrat in perioada 1984-1985 in ICE Geomin. La facultate a intrat cu ajutorul tatalui si s-a remarcat drept un student mediocru, absolvind studiile universitare printre ultimii din promotie si fiind repartizat la Petrosani. Potrivit anuarului, In perioada 1985 – 1993, Silviu Predoiu si-ar fi desfasurat activitatea in Regia Autonoma Metale Rare Bucuresti, o intreprindere a Ministerului de Interne, folosita ca parcare pentru securistii cu bube in cap sau deconspirati din diverse motive. La Metale Rare a fost instruit de capitanul Nicolae Neferoiu si a stat in fapt numai pana in 1987, cand datorita relatiilor tatalui sau cu generalul Ioan Mot, a fost incadrat in DIE, la Unitatea de Contrainformatii Externe (UM 0195), la care sef era Mot.Tot atunci a urmat cursuri de doi ani la Scoala de Securitate de la Branesti si a devenit ofiter. La aceasta scoala s-a remarcat drept un pilos si un ingamfat, fiind detestat si ocolit de toti colegii sai de curs, fiindca era un laudaros notoriu, indeosebi cu cunostintele si relatiile sale. Infiintata si echipata de adjunctul DIE Ion Mihai Pacepa ca o alternativa la scolile similare de perfectionare a ofiterilor de informatii de la Moscova, institutia pregatea tinerii pentru spionaj impotriva structurilor euroatlantice. Predoiu a lucrat ca ofiter CIE acoperit in Comert Exterior si a fost retras in Centrala SIE in anul 1990, unde timp de trei ani a activat ca ofiter de contraspionaj. Dupa Revolutie a fost la un pas sa fie linsat de catre colegii sai din UM 0195 pentru comportamentul sau sfidator. Fiind tanar a fost mentinut in structura incercandu-se instruirea lui pentru ca era o catastrofa, iar pentru a fi protejat a fost trimis la post in Africa, respective in Nigeria.



Strapuns pentru cucerirea sotiei portarului de la ambasada

In anul 1993, spionul Predoiu a fost numit secretar III la Ambasada Romaniei din Lagos, dupa ce ar fi urmat un curs postuniversitar de jurnalism. Alaturi de Predoiu, in Nigeria activau ofiteri vechi sub acoperire, printre care si Bogdan Dumitrescu, ultima ramasita a “Filierei Nigeriene” de trafic cu armament, arestat si judecat in 2006 pentru spionaj militar in favoarea Moscovei. Daca pe site-ul SIE, in dreptul generalului Predoiu figureaza “misiune externa” intre anii ’93-‘97, Ministerul Afacerilor Externe l-a deconspirat pe diplomat mai intai in anuarul diplomatic din 1994, apoi printr-un comunicat al biroului de presa. Conform MAE (adresa nr. A1/L544/3din 18 ianuarie 2007), Silviu Predoiu „s-a aflat in misiune permanenta la Ambasada Romaniei la Lagos (Nigeria), in perioada 18.10.1993- 22.11.1997. Pe durata misiunii s-a ocupat de presa si relatii consulare”. Colegii de spionaj afirma ca, dupa un scandal monstru cu portarul ambasadei, subofiter SIE, cauzat de faptul ca s-a dat la nevasta acestuia, Silviu Predoiu a fost injunghiat. Cazul a devenit subiect de predare pentru cursantii de la Branesti, cand erau instruitI cum sa se comporte la post, generalul Grigoras, seful Directiei Protectie in acea perioada, prezentand ani buni acest caz ca un exemplu negativ. Silviu Predoiu a recunoscut fara sa vrea, de fata cu fostul sau coleg, generalul (r) Marcel Alexandru, ca a fost injunghiat in perioada in care a fost la post, considerand episodul o fapta de vitejie.



Implicat in afaceri cu petrol si armament

In ciuda evidentelor, generalul Predoiu a negat totul, pana si faptul ca a fost la post in Nigeria, o zona gri pe harta contrabandei cu armament si produse petroliere de pe care romanii au fost scosi in 2006, in mod brutal, in urma afacerii “Bogdan Dumitrescu”. Din nefericire, pentru acesta, jurnalistii l-au dovedit pe Silviu Predoiu cu “radiograma nr.888 din 18.11.1996 lagos”, decriptata si semnata “silviu predoiu, secretar iii”. Presa centrala a relatat ca Silviu Predoiu si Bogdan Dumitrescu erau amestecati in afaceri dubioase cu petrol impreuna cu oficiali nigerieni si cu mai multi afaceristi ai vechii Securitati. Dextron, Petroconsult, Cromconsortiu sunt numai cateva dintre bratele caracatitei prahovene intinse de Securitate in Nigeria. Mai trebuie adaugat si faptul ca Nigeria este alaturi de alte tari ca Mauritania, Tunisia, Maroc, unul dintre end-userii falsi folositi in afacerile cu armament ale Securitatii si ale urmasilor sai. Cu alte cuvinte, serviciile secrete romane vindeau armament in zone de conflict, aflate sub embargou, si prin intermediul Nigeriei. Afacerile se derulau la adapostul relatiei cu National Petroleum Corporation, un fel de Petrom al Nigeriei. Actualul ajunct al SIE ar fi intervenit de asemenea ca Emeka Offor, unul dintre cei mai influenti politicieni nigerieni, posesor al unei imense averi, sa ajunga consul onorific al Romaniei la Lagos. Cariera de diplomat a lui Predoiu a luat sfarsit in anul 1997, cand a fost chemat in tara de la post.



Ascensiune fulminanta in SIE

La sosirea in tara, “diplomatul” CIE/SIE a avut o ascensiune fulminanta in centrala, fiind numit in 1997 sef de birou in Serviciul Asia din cadrul Directiei C, unde l-a avut sef pe colonelul Constantin Vatamanu, un vechi ofiter CI-ist, fost ofiter de militie la Iasi, ca si tatal lui Predoiu. Colonelul Vatamanu l-a sprijinit si l-a sprijinit foarte mult pe Predoiu junior, ajutandu-l sa fie promovat loctiitor de-al sau si apoi sef de serviciu, dupa ce el a plecat la post in Japonia, ca si consul. Predoiu a ajuns astfel sa coordoneze o vreme ofiterii care actionau pe spatiul tarilor ex-sovietice In anul 1999 Silviu Predoiu era locotenent-colonel si a ajuns fulgerator, datorita interventiei sotiei sale Catalina la presedintele Emil Constantinescu, caruia ii fusese student la Facultatea de Geologie, director la Directia de Crima Organizata, avand functie de general. Intre 2002 si 2003, dupa ce director la SIE a ajuns profesorul de socialism stiintific Gheorghe Fulga, Silviu Predoiu a fost promovat sef al Directiei Antiterorism din SIE. Dupa ce generalul Adrian Isac a plecat de la sefia Directiei de Protectie Interna, in 2003, in locul sau a fost promovat Predoiu. In 2004, acesta a fost avansat general si sef al Directiei Generale de Securitate Interna din SIE. Presedintele Basescu, cel care promitea pesedistilor “tepe in Piata Victoriei”, l-a numit oarecum inexplicabil pe general, in noiembrie 2005, prim-adjunct al directorului SIE, practic seful spionilor externi. In materie de avansari, Predoiu a batut toate recordurile, fiind avansat de patru ori incepand din anul 2004, cand a fost facut general de brigada, astazi avand gradul cel mai inalt, de general cu patru stele. Ultimele trei avansari le-a obtinut din partea presedintelui Traian Basescu, in 2006, 2008 si 2011.



Nevasta la Resurse Umane, amanta psiholog. La SIE

Ca orice securist care se respecta, Silviu Predoiu si-a angajat nevasta, Catalina, in 2001, in Compartimentul Sinteza din cadrul SIE. Consoarta a fost promovata in 2005 la conducerea Serviciului Analiza, apoi a devenit sefa unuia dintre serviciile Directiei Resurse Umane, care se ocupa cu angajarile si cu promovarile ofiterilor externisti. Practic, in acel moment, familia “Pumnea “taia si spanzura in SIE. In noiembrie 2006, dupa dezvaluirile aparute in presa centrala, Catalina Predoiu a fost schimbata fara prea mult tam-tam din Directia de Resurse Umane a SIE. In vremea aceea, fratele generalului Silviu Predoiu era sef de serviciu in SRI. Adresa declarata a familiei Predoiu este str. Frunte Lata, nr.4, bloc P5, etaj 2, ap. 8, sector 5, Bucuresti, dar si-au construit, din umilele salarii de bugetari, o vila cocheta in Baneasa, in spatele postului de televiziune Antena 1, in dreptul sediului Grivco, zona in care au devenit cunoscuti pentru scandaluri alimentate bahic. O piesa de baza in anturajul lui Silviu Predoiu este una din amantele generalului, psihologul Bianca Serb de la SIE. Figura stearsa, cu ochelari rotunzi si grosi ca fundul sifonului, psihologul Bianca are un aer stahanovist, provocand necunoscatorilor in domeniu fiori mai ceva ca Ana Pauker. Protejata de seful de facto al SIE si avansata pana la gradul de colonel, a fost promovata fulgerator, primind chiar doua grade intr-un an. In martie 2005, in urma dezvaluirilor jurnalistului Ovidiu Eduard Ohanesian, simtindu-se vulnerabil, Silviu Predoiu era insotit pas cu pas de domnisoara psiholog. Ofiterii din sistem, care au avut de a face cu cei doi, spun ca acestia au creat in institutie o atmosfera deosebit de incordata. Fostul colonel SIE Ionel Dragomir a fost unul dintre cei care au avut curajul sa dea in judecata institutia de unde fusese dat afara abuziv. In acel moment, Bianca Serb a disparut din peisaj, iar cand a fost citata ca martor, SIE a raspuns instantei de judecata ca nu are o angajata cu acest nume. Probabil au trimis-o sub acoperire la post, undeva in strainatate. In cadrul SIE se mai stie ca generalul Predoiu a avut relatii amoroase cu o doctorita de la Policlinica SIE sI cu o domnisoara Carmen de la Serviciul Cooperare din SIE.



Incultura crasa si ura viscerala fata de tinerii educati

Multi ofiteri au fost siliti sa renunte la cariera din cauza familiei Predoiu. Presa centrala a scris ca generalul Predoiu a fost botezat in SIE cu apelativul de “ Plesita II”, din cauza inculturii sale. Tinerii din SIE se plangeau ca Silviu Predoiu, ajutat de flebetea sa, psihologul-colonel Bianca Serb, se poarta ca un stapan de sclavi pe plantatie. Incadrarile se faceau pe ochi frumosi, iar destituirile erau arbitrare. Surse din cadrul SIE afirma ca, sub directoratul lui Gheorghe Fulga, Predoiu s-a ocupat cu identificarea si indepartarea ofiterilor care nu acceptau compromisuri. La vremea aceea, accesul in institutie nu se putea face decat pe baza de spaga si la recomandare politica. Apartenenta la o familie de vechi securisti reprezenta un avantaj in cariera viitorilor ofiteri externisti. Trimiterea la post inseamna un lung sir de “ cotizatii “, pana la seful de directie si la secretarul de stat din MAE. Lunar, o parte din salariul primit de ofiter la post mergea catre boierii SIE. Datorita gradului inalt de politizare si coruptie, multi tineri cu pregatire superioara, cu masterate si doctorate, au parasit SIE. Ei l-au descris pe Silviu Predoiu ca fiind “ un agramat, ce intruchipeaza tipul lipsit de orice scrupule, betiv si afemeiat notoriu, care a declansat numeroase scandaluri amoroase in SIE ”. Prin inscenari, abuz de putere si manipulare, Predoiu a distrus cariera multor ofiteri de perspectiva si in epoca Basescu. In S.I.E., testul psihologic este hotarator pentru trimiterea in misiune externa. Cu ajutorul apropiatilor si mai ales a apropiatelor sale din conducerea institutiei, multi ofiteri S.I.E. au fost declarati de Silviu Predoiu labili psihic, si, in consecinta, nu au mai fost trimisi la post. Fiind un tip mediocru, Predoiu are o ura viscerala fata de tinerii instruiti si educati.



Prins cu minciuna in conferinta de presa

Jurnalistul Eduard Ovidiu Ohanesian spune ca l-a cunoscut pe generalul Silviu Predoiu in luna martie 2005, cu putin timp inainte de a fi victima unei operatiuni complexe, pusa la cale de serviciile secrete romane, mediatizata ca “Rapirea din Irak”. In urma unor articole dure despre abuzurile comise de unii ofiteri de rang inalt din cadrul SIE, publicate in cotidianul Romania libera, Silviu Predoiu, proaspat numit prim-adjunct al directorului SIE, a hotarat organizarea primei conferinte informale cu jurnalistii. Se parea ca institutia, urmasa directa a Securitatii ceausiste, voia sa dea semne de deschidere catre opinia publica. Din partea SIE, printre altii, mai participau la asa-zisa conferinta, generalul Marcel Alexandru – secretar de stat, generalul Nicolaie Goia – sef de directie, fostul purtator de cuvant al SIE Vica Taranu, seful Biroului de relatii cu presa, Nicolae Vintilescu si alti ofiteri nominalizati de Ohanesian in articolele sale. Intr-o pauza, Predoiu, asistat din umbra de psihologul Bianca Serb, a afirmat in mijlocul ziaristilor ca nu a fost niciodata in Nigeria si ca nu a avut vreo legatura cu rusii. Cu alte cuvinte, a dat de inteles ca jurnalistul Ohanesian mintea in articolele sale. Din pacate pentru generalul-dandana, la scurt timp dupa conferinta, l-a dat in vileag o radiograma publicata in presa (radiograma nr. 888 din data de 18.11.1996, ora 19.00), trimisa din Ambasada Romaniei de la Lagos, semnata, cum altfel, Silviu Predoiu, secretar III MAE. A urmat raspunsul Ministerului Afacerilor Externe, care dovedea ca Predoiu era ofiter SIE sub acoperire de diplomat in Nigeria, exact in perioada la care facuse referire Ohanesian. Dupa numai un an, fostul sau coleg de apartament si de afaceri murdare in Lagos (pe cand repezentanta Romaniei in Nigeria nu detinea un sediu propriu), ofiterul SIE Bogdan Dumitrescu, este arestat, judecat si condamnat de o instanta nigeriana pentru transmitere de secrete militare catre diplomati rusi.



Abuz grav in cazul colonelului Dragomir

Cazul colonelului Ionel Dragomir a facut subiectul celei de-a doua conferinte informale organizate de generalul Predoiu la SIE. Remarcat drept un ofiter profesionist in SIE, colonelul Dragomir a fost dat afara in mod abuziv, fara drept de pensie de catre generalul Predoiu la comanda expresa a presedintelui Traian Basescu, care l-a numit “colonelul Dumitrescu” si l-a acuzat ca i-ar fi furnizat informatii jurnalistului Ovidiu Eduard Ohanesian. De aceasta data au fost invitati doar ziaristi convenabili, care inghiteau pe nerasuflate intoxicarile de presa rasuflate de Predoiu. Speriat de procesele intentate de colonelul Dragomir si de dezvaluirile pe care acesta le putea face referitor la coruptia din SIE, Silviu Predoiu a incercat sa-i fabrice fostului colonel o biografie falsa. Fara succes, dar nu s-a lasat. Ascunzandu-se sub semnatura “Biroul Director”, in data de 13 aprilie 2007, Silviu Predoiu a postat pe site-ul SIE un comunicat care il infiera proletar pe „dusmanul poporului”, jurnalistul Ovidiu Eduard Ohanesian, urmat de un denunt penal la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. O dovada clara de politie politica, inspirata de declaratiile tatucului sau de la Cotroceni, Traian Basescu. Intre timp, denuntul penal a fost pierdut fara urma, pe drum spre Parchetul General.



Exercitiu de politie politica in cazul Nastase

Imediat dupa venirea la putere a presedintelui Traian Basescu, generalul Predoiu a inceput sa caute dovezi si documente incriminatoare la adresa fostului premier PSD Adrian Nastase. Astfel, l-a determinat pe colonelul Ioan Paun (Pilu), fost consul in China, cunoscut ca apropiat al familiei Nastase, sa spuna tot ce stie. Totodata, l-a instruit personal pe directorul Octavian Cretu de la SC Ape Minerale Borsec cum sa foloseasca tehnica operativa in discutiile cu Adrian Nastase, dandu-i ordin sa coopereze cu DNA. Cretu avea o legatura mai veche cu SIE, de dinainte de 1989, despre care pot spune mai multe generalul Constantin Rotaru, fost director adjunct al SIE, si colonelul Emil Ivan, fost sef de Directie in SIE, care dupa iesirea la pensie au fost angajati amandoi la SC Ape Minerale Borsec. Inclusiv colonelul Ioan Paun a fost angajat de catre Cretu la o fabrica de-a sa din Sebes. In concluzie, generalul Predoiu a fost cel care a furnizat cele mai multe documente referitoare la ex-premierul Nastase. Conditia pentru a-l salva pe colonelul Paun de inchisoare a fost sa-i organizeze o vizita in China presedintelui Basescu si a sotiei sale la acelasi nivel cum a organizat vizita ex-premierului Nastase si a sotiei acestuia.



Protejarea lui Basescu, Udrea si Stolojan

In anul 2006, in cadrul SIE a fost infiintata o directie care se ocupa cu munca informativa in domeniul energiei, condusa de un ofiter cu numele de cod “Chiliman”. Rezultatele au inceput sa apara foarte repede, aceasta directie dovedindu-si utilitatea. In urma cazului Alro, in care au fost implicate mai multe persoane din conducerea tarii, respectiv presedintele Traian Basescu si consilierii prezidentiali Elena Udrea si Theodor Stolojan, s-a ajuns la concluzia ca unele informatii esentiale au parvenit procurorilor DIICOT de la aceasta noua directie. La ordinul lui Basescu, generalul Predoiu a declansat o ancheta pentru a stabili cine este implicat. Intrucat nu a reusit sa stabileasca cine a sprijinit DIICOT, impreuna cu presedintele Basescu au decis desfiintarea acestei structuri, marea majoritate a ofiterilor fiind trecuti in rezerva.



Ambasadori compromisi, protejati de Predoiu

Fosta ambasadoare a Romaniei in Australia, Manuela Vulpe, devenita celebra dupa ce a exersat diplomatia in jacuzzi cu fostul ministru de Externe, Theodor Baconschi, a fost in legatura generalului Predoiu, care a instruit-o si-a implicat-o intr-o relatie scandaloasa cu un diplomat iranian care trebuia compromis. De fapt, Predoiu a facut aceste jocuri la comanda si in interes american. Din aceasta cauza, Manuela Vulpe nu a fost exclusa din diplomatie si a ajuns ambasador in Mexic in urma scandalului sexual cu ecumenicul Baconschi. Ambasadorul Sofineti din India a fost semnalat ca ar avea activitati de spalare de bani cu un finantator al retelelor teroriste, in urma carora diplomatul nostru si-a rotunjit bine veniturile. Pentru ca ambasadorul Sofineti era in legatura generalului Predoiu si furniza informatii SIE, nu s-a luat nicio masura impotriva acestuia si a ramas ambasador pentru ca sa reprezinte interesele SIE, nu ale Romaniei.



Responsabilitatea lui Predoiu in cazul diplomatului Grecu

Actiunea diplomatului Gabriel Grecu din Federatia Rusa, ofiter acoperit al SIE, care a fost prins si retinut de FSB cand ridica un material informativ de la o casuta postala din Moscova, a fost aprobata si coordonata nemijlocit de catre generalul Predoiu. Operatiunea a fost atat de prost planificata, iar verificarile au fost atat de superficiale incat rusilor li s-a parut incredibil de usor sa prinzi in flagrant un ofiter SIE si sa-l retii cateva ore, timp in care nu se stie ce s-a intamplat cu Grecu, fiind posibil sa-l fi fost sedat si interogat ori chiar recrutat. Pentru ca operatiunea a fost aprobata si coordonata de Predoiu, nu s-a luat nicio masura si nu s-a facut nicio analiza de caz. De fapt, rusii au monitorizat legatura SIE cu asazise surse de informatii de ani buni, iar in tot acest timp au intoxicat serviciul roman de spionaj. Acest lucru naste mari semen de intrebare asupra profesionalismului sau, mai grav, asupra loialitatii generalului Predoiu.

In SIE se mai comenteaza de mult timp modul defectuos in care generalul Predoiu a gestionat milioane de euro destinati finantarii infiintarii unui post de televiziune in Republica Moldova, suspectandu-se sustragerea a sute de mii de euro de catre Predoiu&Co.



Referitor la rapirea jurnalistilor romani din Irak, generalul Predoiu a fost cel care l-a influentat si l-a determinat pe presedintele Basescu sa accepte scenariul american al rapirii, care ulterior s-a transformat intr-o rapire adevarata. Cu acest prilej, Predoiu a devoalat americanilor o mare parte a potentialului informativ pe care il avea SIE in lumea araba din vremea lui Ceausescu. Logic, acest potential a fost preluat de catre americani.



Jocurile basiste ale generalului Predoiu

Generalul Predoiu cunoaste foarte bine si potentialul informativ al fostei Brigazi U (Umbre), devenita Directia H in vremea directorului Catalin Harnagea. O parte dintre fostii ofiteri deplin acoperiti, racolati si instruiti de generalul Cornel Biris bantuie prin Parlament , Guvern, Presedintie, justitie si diplomatie, multe decizii contestate care se iau in aceste institutii fiind rodul ordinelor primite de la SIE, de fapt de la generalul Predoiu, care la randul sau le-a primit de la presedintele Basescu. Alegerile prezidentiale din 2009 au oferit din nou generalului Predoiu prilejul de a-si oferi serviciile presedintelui Basescu. Predoiu a coordonat toti ofiterii SIE implicati in masluirea voturilor in favoarea lui Basescu, cooperand foarte bine cu ambasadorul Baconschi de la Paris. Tot generalul Predoiu a coordonat operatiune ofiterilor deplin acoperiti ai SIE care au compromis guvernarea USL in strainatate dupa referendumul pentru demiterea presedintelui Traian Basescu din iulie 2012.



Strict urgent: Debarcarea generalului Predoiu

Opinia public si clasa politica trebuie sa inteleaga ca toata activitatea informativa operativa a SIE este cunoscuta numai de catre generalul Predoiu, nu de catre directorul civil, actualmente Teodor Melescanu, care este de fapt o marioneta si nu are acces deplin la surse si operatiuni. Dupa mai bine de doua decenii de la Revolutia anticomunista si dupa accederea Romaniei in structurile euroatlantice, ar fi cazul ca dinozaurul comunist din fruntea SIE, generalul Silviu Predoiu, sa fie debarcat impreuna cu toate fantomele Securitatii din lumea politica, justitie, presa, afaceri si diplomatie. Dosarele Securitatii, secretizate abuziv in arhivele SIE trebuie prezentate opiniei publice fara nicio rezerva pentru ca electoratul sa se prezinte la vot in cunostinta de cauza. Conducerile serviciilor secrete, mai ales cea a Serviciului de Informatii Externe, trebuie depolitizate, ofiterii acestor structuri urmand sa-si faca datoria fata de tara si fata de cetateni, nu impotriva acestora. Retragerea ofiterilor acoperiti din politica, justitie, afaceri, presa, este o necesitate. Altfel, vom trai in continuare la cheremul acelorasi personaje, cu Institutul de Economie Mondiala in CV si in suflet, educate la marea scoala a generalilor Nicolae Plesita si Ioan Mihai Pacepa, intr-o Romanie tot mai orwelliana.

Sursa: votp.info