Simona Halep: "Nu stiu care a fost greseala mea, Ostapenko a jucat un tenis incostient si i-a intrat tot"

Simona Halep 4

Jucatoarea romana Simona Halep a laudat, duminica, la sosirea pe Aeroportul Henri Coanda, prestatia adversarei sale din finala Roland Garros, Jelena Ostapenko, spunand ca letona a jucat un "tenis inconstient" si ca "i-a intrat tot", scrie News.ro.

"Sunt mai bine decat ieri. Ma simt OK, suparata, trista, dar viata merge inainte. Despre joc nu prea am ce sa spun. Emotional a fost greu dupa meci, am simtit ca vine sfarsitul lumii pentru moment, dar e o noua zi si trebuie sa o iau de la capat. Cu siguranta ma va ambitiona sa pot sa trec de acest prag. Am fost de doua ori in finala si nu am reusit sa castig, poate a treia oara va fi cu noroc. Dimineata m-am uitat un pic la meciul meu. Nu la tot, la mingile de break pe care le-am avut la 3-0. Nu mi s-a parut ca am jucat chiar rau, dar ea a jucat mai bine si chiar m-a batut. Nu stiu care a fot greseala, ea a jucat bine, a facut un tenis un pic inconstient si totul i-a intrat. Nu cred ca mi-a lipsit curajul. Am fost foarte curajoasa pe toata durata turneului insa ea a fost mai in forma", a declarat Halep la sosirea in tara.

Simona Halep a mai spus ca inca viseaza meciul pierdut cu Ostapenko, ca nu a trecut peste aceasta dezamagire. "Cu glezna nu stiu, nu am avut dureri, sper sa fiu bine. Poate dupa clasament, asa ar fi trebuit sa fie, sa castig eu, dar jocul Jelenei a fost unul foarte bun si foarte puternic. Momentan nu am obiective, vreau sa ma odihnesc. Pierderea unui turneu ramane tot timpul in minte, dar dupa cateva zile trece durerea. Acum inca imi imaginez meciul", a afirmat ea.

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat castigarea turneului de la Roland Garros, dupa ce a pierdut, sambata, cu scorul de 6-4, 4-6, 3-6, a doua finala disputata in cariera, cu Jelena Ostapenko. Letona, numarul 47 WTA, castigat primul ei trofeu ca profesionista, la cateva zile dupa ce a implinit 20 de ani.