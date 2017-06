Simona Halep va juca un turneu pe iarba înainte de Wimbledon. Anuntul numarului 2 mondial

Simona Halep

va participa în premiera lade la, care va începe pe 25 iunie. Românca, locul 2 WTA, a confirmat prezenta prin intermediul contului sau de Twitter."Sunt foarte încântata sa joc la •AegonTennisEB pentru prima oara . Multe multumiri organizatorilor pentru wild card. Ne vedem curând, Eastbourne", a scris Halep.Turneul de la Eastbourne reprezinta ultima ocazie pentru jucatoarele din circuitul WTA sa puna la punct ultimele detalii înaintea celui de-al treilea Grand Slam al anului, Wimbledon, care va începe pe 3 iulie, la Londra.Halep nu va fi singura românca prezenta la Eastbourne.va evolua în calificarile care încep vineri, în timp cese afla pe tabloul principal. La Eastbourne, constanteanca de 25 de ani va avea parte de o concurenta puternica.Exceptând-o pe Serena Williams, vor fi prezente toate jucatoarele din Top 10 mondial, dar si Jelena Ostapenko, cea care a învins-o în finala la Roland Garros. Dupa Open-ul Frantei, Halep s-a retras de la Birmingham, pentru a-si menaja glezna accidentata la Roma, si initial se parea ca va merge la Wimbledon fara a mai juca un alt turneu pe iarba, la fel cum s-a întâmplat anul trecut.Cu, Simona Halep traverseaza una dintre cele mai bune perioade ale carierei, mai ales dupa schimbarile pe care le-a acceptat dupa momentele tensionate din timpul turneului de la Miami, în urma carora australianul a fost tentat sa renunte la parteneriatul cu jucatoarea din România.Sub comanda lui Darren Cahill, Simona Halep a fost la un singur pas sa devina liderul ierarhiei WTA, dar înfrângerea cu Jelena Ostapenko din finala de la Roland Garros a amânat atât urcarea pe primul loc, cât si cucerirea primului trofeu de Grand Slam.În acest moment, Halep (25 de ani) este din nou pe locul 2 WTA, egalând cea mai buna clasare a carierei. Este, însa, prima în clasamentul WTA Race to Singapore, care conteaza pentru stabilirea celor 8 jucatoare care vor merge la Turneul Campioanelor.Antrenorul australian, în vârsta de 51 de ani, se bucura de simpatia lui Ion Tiriac, care spune ca îi poate reprosa un singur lucru: lipsa de fermitate."Cahill nu e rau. De câte ori vorbesc cu el, cam 80-90% din lucrurile pe care mi le spune sunt chiar asa. Nu îmi place la el ca e prea uman. Ar trebui sa fie mai dur, sa spuna: aia facem", a conchis fostul mare tenismen roman", a declarat Ion Tiriac, la postul de radio Smart FM."Eu consider ca lanu exista antrenori. Functioneaza foarte greu treaba asta cu antrenorul platit de jucator. Gânditi-va ca jucatorul sau jucatoarea nu are chef sa se antreneze o data. Ce poate sa-i spuna antrenorul? Daca dupa aceea îl da afara si se duce la nevasta-sa fara plicul cu bani? Ce putere poate sa aiba în fata unuia care îl plateste? Una e antrenor la fotbal, alta e la tenis", a mai precizat omul de afaceri.La finalul lunii aprilie, dupa ocu Sevastova, în sferturile de finala de la Stuttgart, Simona Halep vorbea despre relatia foarte buna cu australianul si despre cum au trecut peste episodul de la Miami: "Darren m-a ajutat foarte mult dupa Miami, cu câteva discutii pe care le-am avut. Am vazut problema mea mult mai clar, ca pot deveni prea negativista. A trebuit sa ma schimb si am lucrat mult acasa. Acum ma simt de parca a fost asa mereu. Sunt mult mai bine, m-am schimbat mult si am capatat multa încredere".