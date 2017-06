Sindicalistii de la USLIP Iasi dau inapoi. Decizie SOC legata de greva generala

Sindicalistii ieseni au anuntat ca vor suspenda actiunile de protest pana in lunile septembrie - octombrie 2017, in contextul in care Ministerul Educatiei a convocat o serie de negocieri. Discutiile vor avea loc in cadrul unei videoconferinte programate pentru miercuri, 14 iunie, ora 9:00.

"Avand in vedere decizia adoptata la nivel national de catre FSLI, prin care s-a hotarat suspendarea actiunilor de protest, tinand cont si de contextul politic tensionat, Biroul Executiv al USLIP Iasi a hotarat suspendarea actiunilor de protest pana in lunile septembrie - octombrie 2017. Cerem Presedintelui Romaniei, domnului Klaus Iohannis, sa intoarca in Parlament Legea Salarizarii Unitare pentru a fi reanalizati coeficientii acordati invatamantului. Salutam pozitia Ministerului Educatiei Nationale de a initia discutii cu sindicatele din invatamant prin convocarea de catre conducerea ministerului a unei videoconferinte miercuri dimineata, 14 iunie 2017, ora 9:00. Multumim membrilor de sindicat ai USLIP Iasi, liderilor nostri de sindicat pentru solidaritatea pe care au demnostrat-o in aceste momente", se arata intr-un comunicat emis de USLIP Iasi.