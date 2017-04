Lia Olguta Vasilescu 2

Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania (FSNPPC) solicita demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pe care o acuza ca a comis un abuz si a creat o discriminare salariala la nivelul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile in care de la 1 iulie salariile militarilor ar urma sa fie majorate cu 20 la suta, pe cand ale politistilor vor creste cu 5 la suta, scrie news.ro.

"In acest context, suntem nevoiti sa reamintim ca proiectul legislativ enuntat de catre ministrul Muncii creeaza nemultumire, deruta si o justificata tensiune in randul functionarilor publici cu statut special - politistii, dar si al celorlalti membri de sindicat din cadrul Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, data fiind marirea salariala de care acestia ar urma sau nu sa beneficieze", arata reprezentantii FSNPPC.

Sindicalistii spun ca nu sunt impotriva maririi salariilor pentru militari, insa prin diferenta mare dintre cresterile salariale s-ar crea o discriminare in sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

"A nu se intelege ca suntem impotriva unei masuri pozitive substantiale pentru militari, ci din contra, consideram ca acestia sunt indreptatiti la o astfel de majorare, care li se cuvine si este asteptata, dar nu intelegem discriminarea care ar urma sa se produca in sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si consideram ca, in egala masura, trebuie sa fie apreciate munca si riscurile meseriei", sustin reprezentantii FSNPPC.

Ei precizeaza ca la sfarsitul lunii martie, cand a avut loc mitingul politistilor, au discutat cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care le-a spus ca va fi luata in calcul majorarea salariala de 20 la suta pentru intreg personalul MAI.

"Data fiind situatia creata, precum si faptul ca solicitarile sindicatelor reprezentative in domeniul ordinii publice au fost sfidate de catre ministerul de resort prin aceea ca proiectul legii unitare de salarizare ar urma sa legifereze un alt abuz impotriva politistilor si personalului contractual, FSNPPC solicita demisia doamnei Lia Olguta Vasilescu din functia pe care o ocupa in Guvern", arata reprezentantii federatiei sindicale.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat, joi, la Sinaia, proiectul Legii salarizarii unitare, in forma agreata de coalitia guvernamentala. Vasilescu a precizat ca primele majorari vor avea loc de la 1 iulie 2017 pentru militari si politisti, iar de la 1 ianuarie 2018 cresc salariile medicilor si asistentelor, insa salariile din sectorul sanatatii vor ramane aceleasi pana in 2022 deoarece din 2018 este acordata intreaga crestere salariala prevazuta in lege.

Raportul dintre cel mai mic salariu din sectorul public si cel mai mare este de 1 la 12.

Ministrul Muncii a precizat ca nu a fost taiat niciun fel de spor actual, insa a fost introdusa restrictia ca ordonatorul de credite sa nu aloce sporurilor mai mult de 30% din anvelopa salariala.

"Un politist care lucreaza in strada poate sa ajunga la 70%, dar este clar ca cei care stau la birou sau personalul contractual vor trebui sa aiba sporuri mai mici", a exemplificat Vasilescu.