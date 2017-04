Sindicalistii USLIP Iasi, la un pas sa actioneze in instanta Guvernul Grindeanu

Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar () Iasi, prin presedintele -, scoate la iveala o neregula grava pe care profesorii din invatamantul preuniversitar iesean o confrunta. Totul este legat de salariile acestora, care desi au fost majorate inca de la data de 1 ianuarie 2017, nici pana acum nu au fost calculate corect. Astfel, USLIP intentioneaza sa apeleze lapentru recuperarea diferentelor salariale rezultate in urma calcularii incorecte a sporurilor salariale."In mod normal, ar fi trebuit ca Guvernul Grindeanu sa regleze problema prin intermediul Ministerului Educatie Nationale «MEN». Inca mai spram ca acest lucru sa fie facut. Deja, pe aceasta problema, s-au facutprin intermediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant «FSLI» dar, deocamdata, acestea au ramas fara un raspuns pozitiv. Prin urmare, consideram ca trebuie sa avem in vedere si o actiune in instanta", a declarat prof. Lacusta.De asemenea,care aude dirigentie, doctorat, spor de zona sau sporspecial. Acesta variaza intre cinci si 15 la suta in plus la chenzina, suma ce se calculeaza laavut incepand cu luna decembrie 2016.