Victor Bogdan Davideanu si Gheorghe Bacusca

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Angajatii Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) din Iasi verifica aproape in fiecare zi, cu sonometrele, nivelului zgomotului din municipiu. Verificarile acestora arata ca in aproape fiecare zona din Iasi nivelul zgomotului este unul ridicat. Specialistii au constatat ca mai ales in zonele unde traficul este intens, indiferent ca se circula cu masinile personale sau cu mijloacele de transport in comun, se inregistreaza depasiri cu 10 decibeli fata de limita admisa, de 50 de decibeli. Poluarea fonica afecteaza pe termen lung sanatatea iesenilor, acestia fiind expusi zilnic pericolului.In ultimul an, laau fost inregistrate peste 100 de depasiri ale nivelului normal de zgomot admis, din Iasi. "ar trebui sa nu mai elibereze PUZ-uri in zone deja aglomerate si ar trebui sa tina cont si de aceasta harta a zgomotului. Daca se construiesc noi cladiri automat apar si mai multe masini, locuri de parcare. Traficul este un factor poluant fonic", a declarat, director al APM Iasi.Un alt factor deesteCFR si cel al mijloacelor de transport in comun. Astfel, frecvent sunt depasiri ale nivelului normal al zgomotului din Iasi cu 5-10 decibeli . Astfel, in zona Garii, Pasajul Alexandru cel Bun, pe strada str. Luca Arbore, pe str. Arcu, (pana la Str. Gavril Muzicescu) si pe str. Cuza Voda (pana la Rond Tg. Cucu) se inregistreaza 60-65 de decibeli cu sonometrele APM. De asemenea, faptul ca in zona centrala, pe strada Stefan cel Mare, s-au pus pavele si circula masinile frecvent, se inregistreaza depasiri cu 10 decibeli fata de limita normala."Daca stati cateva minute in aceasta zona o sa auziti un zomot foarte puternic. Aceste depasiri nu erau asa dese cand era asfalt in acea zona", au spus specialistii de mediu. Si traficul aerian contribuie la poluarea fonica, insa depasirile sunt numai in zona pistei, cand aterizeaza sau decoleaza avioanele.) Iasi a inregistrat mai multe sesizari cu privire la zgomotul din oras."In acest an am primit mai multe sesizari legate de problema zgomotului din oras. Noi am transmis sesizarile Directiei de Sanatate Publica", a declarat, director al GNM Iasi.In urma acestor monitorizari efectuate de APM Iasi, datele obtinute se transmit Primariei municipiului Iasi pentru realizarea hartii de zgomot a municipiului. Cea mai recenta harta a zgomotului va fi gata pana la sfarsitul acestui an."Noi adunam acum toate datele cerute de Primarie. Vor sa refaca harta de zgomot. Aceasta apare o data la 5 ani. Ultima actualizare a hartii de zgomot din municipiu a fost acum 3 ani", au mai spus specialistii de mediu. Din cauza poluarii fonice, sanatatea iesenilor este prima afectata. Impactul asupra sanatatii umane poate fi direct asupra auzului si asupra intregului organism. Astfel, pot aparea probleme neurologice, cresterea tensiunii, scaderea atentiei sau oboseala rapida.