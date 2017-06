SITUATIE EXTREMA! Mii de profesori ieseni au luat DECIZIA. TOTUL se va declansa MAINE

Blocaj total in sistemul de invatamant preuniversitar iesean! Astfel, Biroul Executiv al Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar () Iasi, în numele celor 8.424 de membri de sindicat transmite colegilor din Sectorul 6 Bucuresti, ca este pe deplin solidar cu greva generala anuntata de acestia de luni (astazi - n.r.), 12 iunie 2017.Pe de alta parte, maine, 13 mai, între orele 11:00 si 13:00, dascalii din intreg judetul vor declansa greva de avertisment prin întreruperea totala a lucrului în toate unitatile afiliate USLIP Iasi. Pe de alta parte, acelasi sindicat anunta ca a demarat pâna în acest moment toate procedurile legale, care implica declansarea grevei generale.Unitatile scolare au fost notificate înca de vineri, 9 mai, de iminenta declansarii conflictului de munca. Au mai fost informate si notificate urmatoarele institutii: Inspectoratul Scolar Judetean () Iasi, Prefectura Iasi, Ministerul Educatiei Nationale () si Guvernul României. De asemenea, in ultima luna, reprezentantii USLIP au desfasurat doua actiuni deprin care s-au transmis nemultumirile angajatilor din: la Prefectura Iasi si în fata Palatului Parlamentului."Tinând cont de faptul ca la acest moment exista un numar de aproximativ 5.000 de semnaturi care se pronunta pentru greva generala, din numarul total de 8.424 de membri «60 la suta» si având în vedere ca pâna în prezent, reprezentantii Guvernului nu au transmis nici o invitatie la negocieri, Biroul Executiv al USLIP Iasi a hotarât ca: miercuri, 14 mai 2017, anuntam intrare înpe durata nedeterminata în functie de decizia care va fi luata la nivel national de catre ansamblul sindicatelor afiliate la Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - FSLI", a mentionat, presedintele forului sindical.Pe acest plan, de aratat ca principalele nemultumiri sunt: 1. Pozitionarea salariatilor din familia ocupationala "învatamânt" în partea inferioara a grilei de salarizare; 2. Neacordarea transei de majorare de 20 la suta începând cu data de 1 iulie 2017, conform Programului de guvernare aprobat de Parlamentul României; 3. Inexistenta, în Legea bugetului de stat pentru anul 2017, a sumelor necesare platii sentintelor judecatoresti, inclusiv a celor care privesc dobânzile penalizatoare; 4. Neadoptarea de catre Parlamentul României a initiativei legislative care priveste posibilitatea pensionarii cadrelor didactice cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard si fara diminuarea cuantumului pensiei, în conditiile în care alte categorii socio-profesionale se pot pensiona mult mai devreme si, în plus, primesc pensii incomensurabil mai mari decât cadrele didactice; 5. Modul de calcul al drepturilor salariale suplimentare pentru personalul din învatamânt.