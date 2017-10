Situatie revoltatoare! Cum au ajuns romanii sa plateasca energia electrica consumata de altii

Romania uimeste din nou. Situatia descrisa mai jos este pur si simplu greu de crezut, dar perfect adevarata.

Facturile de electricitate s-au majorat de la 1 octombrie. S-ar putea sa se scumpeasca si mai mult in aceasta iarna, potrivit Libertatea.

De ce? Stiati ca Romania exporta energie verde pentru care se platesc certificate verzi de catre consumatorul roman? Stiati ca in aceasta iarna veti consuma energie electrica produsa din carbune de import, pentru ca noi inchidem minele?

In data de 23 octombrie 2017, la ora 08.42, structura productiei de energie electrica se compunea din:

• 27,53% energie produsa de carbune; 21,34% electricitate de la hidrocentrale; 19,06% energie nucleara; 18,26% energie eoliana;

• 12,69% energie din hidrocarburi, respectiv gaz si pacura; 0,89% energie din biomasa; 0,19% energie fotovoltaica.

In contextul in care minele de carbune se inchid, iar baza consumului intern de energie este cea produsa de termocentrale, se pune intrebarea cu ce va suplini statul roman absenta energiei termoelectrice vitale? Ati ghicit: carbune de import, in prima faza, apoi cu energie de import!

Pe 5 octombrie 2017, se anunta ca angajatii disponibilizati de la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A. vor beneficia de masuri de protectie sociala. Prin hotarare de guvern, s-a alocat suma de 897.000 de lei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care vor beneficia 378 de mineri disponibilizati de la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A.

Despre ce este vorba? Cele patru mine care mai functioneaza in Valea Jiului si produc materie prima pentru termocentralele zonale Mintia si Paroseni vor fi inchise, etapizat, incepand de anul acesta, pana in anul 2024. Aceasta este intelegerea semnata cu Uniunea Europeana.

In acest context, premierul Mihai Tudose a declarat sambata, 21 octombrie, in Valea Jiului, ca inchiderea minelor de carbune are ca efect concret importul de carbune.

“Am discutat despre siguranta in exploatare, siguranta oamenilor, trecand prin recunoasterea mineritului si a energiei produse pe carbune ca element de siguranta nationala si ajungand la intrarea minelor, si Complexului Energetic Hunedoara, dar este valabil si pentru Complexul Oltenia, a retehnologizarii si a aducerii exploatarii in zona de competivitate. Nu mai dorim ca la anul sa fim in situatia in care suntem anul acesta, cand trebuie sa importam jumatate din stocurile de carbune pentru iarna. Acesta a fost sensul discutiilor. Le multumesc sindicatelor ca sunt partenere in acest demers. Vom incerca sa nu mai inchidem mine, ci, dimpotriva, sa deschidem mine, iar Mintia si Paroseni sa devina elemente de siguranta in acest sistem energetic pentru zona aceasta a tarii”, a declarat Mihai Tudose. Altfel spus: sah, mat! Uite mina, nu e mina, hai sa mai scumpim lumina!

Exista insa si o veste buna adusa de premierul Tudose: termocentralele Paroseni si Mintia nu vor trece pe gaz, cum se preconiza la un moment dat, vor continua sa lucreze pe carbune.

Sigur ca importurile in sistemul energetic scumpesc factura finala, dar la o analiza mai amanuntita mai apar cel putin doua cauze pentru umflarea facturilor.

Sistemul energetic national este format din producatori, transportatori (Transelectrica, de stat), distribuitori (societati private), furnizori (societati private) si consumatori.

La o factura de curent de 100 de lei (fara TVA), tarifele de furnizare si distributie reprezinta 49 de lei, in vreme ce pretul in sine al energiei este mai mic de o treime, respectiv 29 de lei. In acest context, scumpirea energiei electrice din cauza exclusiv a producatorilor nu are justificare rationala.

Reluam: jumatate din factura pe care o plateste consumatorul o reprezinta taxele privatilor: furnizor si distribuitor.

Daca in cazul furnizorilor a intervenit, din anul 2012, mecanismul concurentei si astfel tariful de furnizare a inceput sa scada, in cazul distribuitorului, serviciul este monopol natural, adica este numit un distribuitor intr-o regiune si pace buna, numai el poate percepe taxa de distributie. In acest context, intrebarea economistului Ilie Serbanescu este legitima: “Daca este monopol, de ce a fost privatizat?”

Mentionam ca investitiile pe care distribuitorii le fac in retele, cel putin teoretic, sunt finantate de catre consumatorul final. Acesta este obligat de Agentia Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa plateasca prin factura toate imbunatatirile facute de distribuitor, care este societate privata, in reteaua publica pe care o administreaza. Ca distribuitorul face sau nu lucrarea pentru care a incasat banii… cine mai verifica?

Surse din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei ne-au spus ca din Romania energia ieftina, in special cea hidroelectrica, este exportata pe motiv ca am avea un excedent de productie in acest moment. Problema este ca pentru energia exportata nu se percepe TVA, iar pentru energia verde de export certificatele verzi se platesc de consumatorii din tara de origine, adica de romani. Altfel spus, platim energia ieftina produsa la noi pe care o consuma altii.

sursa: B1.ro

