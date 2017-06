• Caz unic in zona municipiului Husi • Casa unui celebru academician a ajuns sa fie disputata ca la usa cortului de autoritati, mostenitori si Biserica Ortodoxa • Mostenitorii ajung sa moara cu dreptatea in mana • Desi au o decizie a instantei de partea lor, autoritatile refuza sa o puna in aplicare • O celebra manastire din zona a investit o sumedenie de bani in acel imobil si nu pare decisa sa renunte la ea

La mijloc sunt implicati Dumitru Buzatu, seful Consiliului Judetean Vaslui, si importante fete bisericesti. Totul se leaga in jurul unui celebru imobil, in care a locuit academicianul Mihai Ralea si care, cu zeci de ani in urma, a intrat in posesia altei persoane. Familia lui Dumitru Vanatoru a cerut restituirea in natura a cladirii din cartierul Dobrina, din Husi, ce a fost luata abuziv de regimul comunist si transformata in sediu de IAS. Ulterior, cladirea a intrat in administrarea Manastirii "Schimbarea la Fata", care a investit foarte multi bani in renovare si care nu vrea sa renunte.







Continuarea articolului AICI | bzv.ro Ani la rand, familia Vanatoru a incercat prin diverse actiuni sa reintre in posesia cladirii cumparate in 1965 de Dumitru Vanatoru, de la mostenitorii academicianului Mihai Ralea. Cu toate acestea, desi Primaria Husi a recunoscut dreptul de proprietate, acesta a fost contestat tocmai de reprezentantii Manastirii "Schimbarea la Fata", lucru care a facut ca povestea sa ia o alta intorsatura. Familia Vanatoru a cerut din nou restituirea in natura a imobilului situat in orasul Husi, jud. Vaslui, cartierul Dobrina, str. Dobrina fost nr. 89, format din 2/3 cota indiviza din fosta Casa Ralea si 15.000 mp teren aferent, dar si in subsidiar, in echivalent valoarea imobilului. Cu toate acestea, lucrurile sunt mult mai complicate. O alta instanta a dispus ca seful CJ are dreptul de a decide restituirea imobilului, lucru pe care acesta l-a refuzat cu indarjire. Mostenitorii lui Vanatoru au de partea lor decizia Inaltei Curti, de care insa Dumitru Buzatu nu tine cont.

