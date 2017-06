In fiecare, pe, sebea o cana de apa in care s-a pus o lingura de. Pe par­cur­sul zilei, se ma­nan­ca doar salate de, fara ulei, sare mai putina si numai paine gra­­ham. Se beau 1-2 l de ceai, apa mi­ne­rala sau sucuri naturale (fa­cute in casa), toa­­ta ziua.Sea­ra, la culcare, se bea ia­rasi o cana de apa cu o lingura de tara­te. Taratele de grau contin cea mai mare cantitate de fibre. Stii deja ca daca vrei sa slabesti, cerealele integrale trebuie consumate cu regularitate. Aceste cereale integrale nu sunt altceva decat tarate, adica invelisurile exterioare ale boabelor de grau, unde se afla si cea mai mare concentratie de vitamine, minerale si substante nutritive.Ceea ce ramane dupa separarea invelisului exterior de miez, este saracit de substante benefice si se foloseste pentru obtinerea fainii de grau, care ulterior ajunge sa fie folosita pentru obtinerea produselor de panificatie, produselor de patiserie si a pastelor. Taratele de grau contin fibre alimentare care iti potolesc rapid senzatia de foame, dar in acelasi timp iti imbunatatesc digestia.Asadar, poti spune adio constipatiei, balonarii si indigestiei, adica tulburarilor digestive care te impiedica sa slabesti.