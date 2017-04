Slujba de Paste tinuta de Arsenie Boca in 1949. Uite ce nu ai voie sa faci

In cuvantarea sa de acum mai bine de 60 de ani, Arsenie Boca indemna la rugaciune si la ascultare, iar moartea sa nu ii inspaimante pe oameni. El spunea ca aceasta trebuie vazuta ca o inviere, nicidecum ca o napasta.

“Aceasta se petrece in viata prin neincetata lepadare de sine, prin crucea noastra cea de fiecare zi - cat abia de raman zile neumbrite de tristete - si desavarsit se biruie prin moarte. Asa se restabileste temelia cea straveche. Prin moartea pe cruce trupul se purifica si ajunge expresie si mijloc direct al Duhului dumnezeiesc, devine adevarat trup spiritual al Dumnezeului - Om, inviat. Tot asa si noi, ne rugam lui Dumnezeu sa ne curateasca viata de intinaciune, arata wowbiz.ro.

El ne trimite cate-o rastignire in fiecare zi, cate-o saptamana a patimilor, cate-o viata pe cruce, iar noi, in nepriceperea noastra, nestiind caile lui Dumnezeu, ne rugam mai cu foc sa ne scape de cruce. Iisus n-a facut asa; nici noi sa nu facem. S-ar putea spune ca Iisus S-a nascut pe cruce. Toata viata lui Iisus a fost ca atare. Iar din cea mai grea cruce: moartea, a izbucnit si biruinta cea mai mare: Invierea sau omorarea mortii. Caci Iisus o biruise in viata; iar cu moartea Sa, cea de buna voie a biruit-o si pentru toti oamenii, de la inceputul pana la sfarsitul lumii.

Cu Invierea lui Iisus avem chezasia ca vom invia si noi, ca Iisus, caci El e incepatorul, pentru noi, in toate. Alta marturie a vesniciei noastre, mai tare ca aceasta, nu ne-a dat nimeni. Poate ca tocmai fiindca e cea mai tare, uluieste obisnuitul in care dormim, si poate tocmai de aceea nu indraznim sa credem in invierea noastra. Iar fara aceasta credinta, viata noastra parca n-are sens, nici scop in sine, tare-i decolorata si nelinistita.

Crestinismul se intemeiaza si dainuieste pe Intemeietorul sau: pe Invierea Lui din morti, ultimul cuvant. Noi suntem care de obicei cadem din crestinism, iar nu crestinismul. Noi cadem, nu Iisus. Minciuna iudeilor n-a surpat Invierea lui Iisus. Dumnezeu nu cade. Dar cazand noi din crestinism ni se pare ca a cazut crestinismul, ni se pare ca a cazut altcineva, nu noi”, a predicat parintele Arsenie Boca in 1949.