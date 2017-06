SOC in sportul iesean! Echipa feminina de volei Penicilina nu se va inscrie in campionat

Iubitorii sportului iesean au primit astazi o veste-soc. Oficialii clubului de volei Penicilina, o grupare de traditie in volei feminin, au anuntat prin intermediul unui comunicat ca nu vor inscrie echipa in viitorul sezon al Diviziei A1 feminin. Conducerea clubului explica aceasta decizie radicala prin schimbarea strategiei, urmand sa se investeasca in copii, si nu in jucatoare straine.

Iata comunicatul de presa care a luat prin surprindere lumea sportului iesean:

“Asociatia Club Sportiv Penicilina anunta faptul ca echipa de volei Penicilina nu se va inscrie in viitoarea editie a diviziei A1 feminin. In momentul de fata, sportul romanesc in general, se confrunta cu o criza in ceea ce priveste necesarul de jucatori de valoare care sa aduca performanta. In acest context, referindu-ma la voleiul iesean, pentru a dezvolta si a duce mai departe acest sport de traditie pentru noi, am investit in jucatoare din afara granitelor tarii. Asfel, sportul de performanta pe care il sustinem, a condus la faptul ca in campionatul 2016 -2017, Penicilina a avut in lot 7 jucatoare straine. Nu mai consideram oportun si nu reprezinta obiectivul nostru sa cumparam jucatori de peste tot din lume care nu sunt atasati orasului sau companiei noastre. Ne dorim sa facem performanta in voleiul iesean investind in comunitatea locala”, a declarat Vasile Chebac, Director Comercial al Antibiotice Iasi.

“Conducerea clubului si-a stabilit o noua strategie de dezvoltare orientandu-si preocuparile spre atragerea catre acest sport a tinerei generatii iesene. Astfel, clubul isi redimensioneaza activitatea si pregateste grupe de copii atat la categoria sperante, cat si minivolei. Beneficiile aduse de activitatea fizica sunt numeroase. Voleiul, fiind un sport de echipa, ajuta copiii la consolidarea relatiilor interumane, la autocunoastere, la dezvoltarea atentiei, concentrarii si coordonarii, la dezvoltarea unor obiceiuri sanatoase. Deseori se pot descoperi si consolida calitati de lider”, a declarat Vasile Stanga, presedintele Asociatiei Club Sportiv Penicilina Iasi.