SOC pentru afaceristul Vasile Puscasu! Garda de Mediu a decis inchiderea Motelului Bucium. Amenda este URIASA

Vasile Puscasu

• Garda de Mediu a aplicat amenzi in valoare de 60 de mii lei, la Motel Bucium • Comisarii au dispus inchiderea unitatii de cazare, pana la obtinerea autorizatiei de mediu • Vasile Puscasu, patronul motelului, deversa apele neepurate chiar in padurea din apropiere • In urma sesizarii facute de reporterii BZI, comisarii au descoperit si alte nereguli



Bucium. Comisarii Garzii de Mediu au comunicat rezultatele unui control privind activitatea motelului. Reporterii BZI au sesizat Garda de Mediu cu privire la deversarile ilegale facute in padurea din jurul obiectivului. Ulterior, comisarii au descoperit ca Puscasu nu avea autorizatie de mediu valabila pentru functionarea motelului. In aceste conditii, Garda de Mediu a aplicat o amenda de 30 de mii de lei pentru deversarea apelor neepurate si 30 de mii de lei pentru lipsa autorizatiei de mediu.





Citeste si : EXCLUSIV! SCANDALOS! Omul de afaceri Vasile Puscasu a detonat o bomba ecologica la motel Bucium. Padurea, grav afectata - FOTO, VIDEO



Mai mult, comisarii Garzii au dispus ca sanctiune complementara suspendarea activitatii pana la obtinerea autorizatiei de mediu. Chiar daca s-a dispus inchiderea motelului, Puscasu poate functiona atata timp cat decizia comisarilor este contestata. Reporterii BZI au incercat sa obtina un punct de vedere de la Vasile Puscasu, dar acesta a refuzat dialogul.



"Nu pot vorbi...", a spus Puscasu. Vasile Puscasu a depus deja documentatia pentru obtinerea autorizatiei, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM). Daca documentatia este completa, afaceristul poate primi autorizatia in mai putin de o luna.



Citeste si : Escrocheria Unistil! Firma lui Vasile Puscasu face transport ilegal in Iasi. Primaria si RATP ar trebui sa intervina!

Lovitura neasteptata pentru Vasile Puscasu, patronul motelului. Comisarii Garzii de Mediu au comunicat rezultatele unuiprivind activitatea motelului. Reporterii BZI au sesizat Garda de Mediu cu privire la deversarile ilegale facute in padurea din jurul obiectivului. Ulterior, comisarii au descoperit ca Puscasu nu aveavalabila pentru functionarea motelului. In aceste conditii,a aplicat ode 30 de mii de lei pentru deversarea apelor neepurate si 30 de mii de lei pentru lipsa autorizatiei de mediu."Nu pot vorbi...", a spus Puscasu. Vasile Puscasu a depus deja documentatia pentru obtinerea autorizatiei, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM). Daca documentatia este completa, afaceristul poate primi autorizatia in mai putin de o luna.

A aruncat detergent in padure



tevi ce ducea chiar spre unitatea de cazare. Actionata cu o pompa electrica, din respectiva fosa era eliminata apa cu o substanta vascoasa. Analizele efectuate de Agentia pentru Protectia Mediului (APM) au aratat ca este vorba despre detergent.



Citeste si : BZI a avut dreptate! Licitatie cu dedicatie: firma lui Vasile Puscasu umple Iasul de sicrie pe patru roti



Mai mult, motelul ar fi fost racordat la canalizare, doar o aripa a cladirii fiind intepata la o fosa septica care se afla mult mai departe de zona cu probleme. La o reverificare in teren, langa fosa neasumata de conducerea motelului se afla un cablu de alimentare ingropat superficial in pamant, conectat la pompa din fosa. Mergand pe traseu, cablul ducea chiar in una dintre incaperile motelului. Pusi in fata evidentii, conducerea motelului a continuat sa minta, incercand sa explice ca bomba ecologica a fost detonata de vecini. A fost intrebat si Vasile Puscasu. Acesta sustinea de fiecare data ca nu are vreo vina.



Citeste si : EXPLOZIV! Renumit om de afaceri din Iasi la un pas de moarte! Totul a fost musamalizat! FOTO

In jurul motelului exista o fosa care elimina substante periculoase pentru mediul inconjurator. Reporterii BZI au verificat locul si au constatat ilegalitatea. In spatele motelului, la cativa metri de versanti, era amenajata o fosa racordata la un sistem dece ducea chiar spre unitatea de cazare. Actionata cu o pompa electrica, din respectiva fosa era eliminata apa cu o substanta vascoasa. Analizele efectuate de Agentia pentru Protectia Mediului () au aratat ca este vorba despreMai mult, motelul ar fi fost racordat la, doar o aripa a cladirii fiind intepata la ocare se afla mult mai departe de zona cu probleme. La o reverificare in teren, langa fosa neasumata de conducerea motelului se afla un cablu de alimentare ingropat superficial in pamant, conectat la pompa din fosa. Mergand pe traseu, cablul ducea chiar in una dintre incaperile motelului. Pusi in fata evidentii, conducerea motelului a continuat sa minta, incercand sa explice ca bomba ecologica a fost detonata de vecini. A fost intrebat si Vasile Puscasu. Acesta sustinea de fiecare data ca nu are vreo vina.

Afaceri cu transportul public



Vasile Puscasu este cunoscut si ca administrator al firmei de transport Unistil SRL. Multi ani, puscasu a primit trasee de la primarie, de pe urma carora a construit o mica avere. Nu in ulimul rand, recent, Unistil a inchiriat mai multe autobuze catre societatea Compania de Tranport Public, ce au fost introduse pe mai multe rute din municipiu. Nu o data, calitatea autobuzelor s-a dovedit indoielnica.