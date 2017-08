Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Un client nemultumit, care a achizitionat produse dintr-un magazin de cosmetice din Iasi, a depus imediat reclamatie la Comisariatul Judetean pentru(CJPC) Iasi pentru ca a considerat ca ceva este incu eticheta produsului achizitionat. Dupa ce au primit sesizarea, comisarii din cadruau mers la fata locului si au descoperit ca firma S.C.., respectiv Beauty House Boutique, nu respecta legea in vigoare privind protectia consumatorilor. Pentru neregulile sesizate, a fost aplicata o amenda in valoare de 15.000 de lei, una dintre cele mai mari sanctiuni data anul acesta de comisarii CJPC Iasi. Beauty House Boutique comercializeaza cosmetice bio, cosmetice naturale,, cosmetice organice, make up bio, sapun natural, cosmetice online si au un magazin bio in Iasi.O clienta a sesizat CJPC cu privire la faptul ca dupa ce a cumparat unul din produsele bio vandute in magazinul, a observat ca nu este indicata data expirarii. Aceasta a depus sesizare la CJPC Iasi, iar comisarii au mers in control. Au descoperit ca anumitesi de igiena personala nu aveau toate informatiile referitoare la data expirarii sau continutul produselor."Produsele cosmetice si de igiena personala nu au respectat prevederile legale privind etichetarea produselor. Pentru neregulile constatate a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 15.000 de lei. Recomand clientilor sa fie mai atenti in momentul in care achizitioneaza aceste tipuri de produse", a declarat Alexandru Hordila, comisar sef in cadrul CJPC Iasi.In acest an au fost efectuate mai multela operatorii economici care comercializeaza produse cosmetice in Iasi. Din cei 26 de operatori verificati, jumatate nu respectau legislatia in vigoare. Drept urmare, au fost aplicatein valoare de 30.500 de lei si 9 avertismente.Neregulile gasite au fost urmatoarele: informatiile continute de etichete erau inscriptionate ilizibil, usor de sters la urmatoarele produse: parfum, crema de corp, rujuri, farduri, pudra, sampon de par, gel de dus, lac de unghii, balsam de par, apa de gura, gel de unghii UV, rimel, fard de ochi, rimel, oja, ulei de par cu efect de netezire, dizolvant pentru unghii, produse de ingrijire a mainilor, luciu de buze, fard de ochi, gel de par, apa de parfum, deodorant.Reprezentantii S.C. Profesional Tip Consult S.R.L. nu au oferit un punct de vedere pana la inchiderea editiei.Comisarii din cadrul CJPC Iasi recomanda consumatorilor care achizitioneaza produse cosmetice direct dinsa cumpere doar din magazine sau raioane specializate, sa ceara bonul fiscal, factura sau chitanta fiscala, de care vor avea nevoie neaparat pentru reclamatie. In plus, produsele originale nu se vand in afara lanturilor de distributie cum ar fi tarabele sau persoane fizice "cu sacosa".De asemenea, clientii ar trebui sa fie atenti la preturi, deoarece preturile mici propuse sunt dubioase, ele provin cu siguranta din filiere paralele. Clientii trebuie sa verifice daca calitatea ambalajului corespunde valorii produsului. Sunt sanse mari ca un produs zis "de lux", ambalat in punga de plastic sau intr-o cutie banala, sa fie de fapt o. Consumatorii trebuie sa examineze cu atentiepentru ca o calitate proasta a tiparirii poate ascunde o contrafacere.Una din cerintele obligatorii pentru ca un produs cosmeticsa fie corect etichetat este ca pe oricare dintre produse trebuie sa fie inscriptionat numele sau denumirea producatorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piata, ori al importatorului de produse, din afara UE.Majoritatea produselor trebuie sa aiba inscriptionata data de minima durabilitate (DMD), precedata de expresia "A se folosi preferabil inainte de", urmata de data sau de detalii asupra locului de peunde se afla inscriptionata aceasta data, exprimata fie prin luna si an, fie prin zi, luna si an, si cu cifre arabe.Clientii trebuie sa stie ca anumite produse, precum cremele, nu au DMD ci au inscriptionat un simbol – PAO, constand intr-o cutie intredeschisa, pe sau langa care este mentionata perioada dupa deschidere, in care produsul poate fi folosit in siguranta, in luni de zile (6, 12, 24 luni de ex). Exista si produse la care DMD este mai mare de 30 de luni si atunci aceasta nu se mai mentioneaza (cazul recipientelor sub presiune, cum sunt deodorantele). Acestea nu au nici PAO (continutul nu intra in contact cu aerul, dupa deschidere).