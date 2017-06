SOCANT! Altarul victimelor de la Colectiv a fost VANDALIZAT

Gest inexplicabil al unor persoane inca necunoscute! Altarul dedicat celor 64 de tineri care si-au pierdut viata in incendiul din Colectiv a fost vandalizat. Anuntul a fost facut chiar de catre Asociatia Colectiv GTG 3010, pe pagina de Facebook.





"Timpul trece, iar unele persoane au uitat de mult, ba chiar sunt deranjate de micul nostru colt de neuitare. Exista indivizi deranjati de faptul ca in centrul Bucurestiului, la doi pasi de cladirea fostei fabrici Pionierul exista un altar. Un altar care pana acum trei zile era plin de fotografii ale copiilor morti in incinta fostei fabrici Pionierul si unde trecatorii aprindeau o lumanare sau puneau o floare.", se arata in mesajul asociatiei.

Reprezentantii asociatiei marturisesc ca nu este prima data cand se intampla astfel de incidente.

"Cineva a furat totul, cineva este deranjat de un altar, de un loc al durerii noastre. Acum o luna a fost luat banner-ul, acum s-au furat pozele. Incet, incet totul dispare. ", se mai arata in mesajul care insoteste fotografia. In seara zilei de 30 octombrie 2015, un incendiu devastator a izbucnit in clubul Colectiv, in urma caruia 64 de oameni si-au pierdut viata, iar alti aproximativ 150 de raniti au ajuns la spital.