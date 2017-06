Este o destinatie populara de vacanta pentru turistii din toata lumea, dar o investigatie recenta a scos la iveala ceva socant. In restaurantele de aici se serveste carne de caine, iar turistii sunt pacaliti ca mananca pui.

Organizatia „Animals Australia” a efectuat o investigatie si a descoperit un lucru foarte neplacut. Cainii sunt luati de pe strazile din Bali, omorati, dupa care vanduti in restaurantele frecventate mai ales de turisti, potrivit Indepedent, citat de Digi24.

Afacerile celor care detin restaurante sunt in crestere intrucat in fiecare an, numarul cainilor ucisi creste de sapte ori fata de anul precendent.

Pana acum s-au descoperit 70 de restaurante care vand carne de caine sub denumirea celei de pui. In meniu, literele „RW” langa un fel de mancare inseamna ca acesta contine carne de caine. Turistii, in general, nu stiu aceasta informatie, insa.