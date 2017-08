SOCANT: Medicii au refuzat sa o opereze cand si-au dat seama ce obiect este blocat intre falcile ei

Totul a inceput intr-o zi obisnuita, in care

, mama a 3 copii, vindea

pe

. La un moment dat a auzit un zgomot puternic, dupa care ceva a lovit-o si a pus-o la pamant. Dupa cateva secunde femeia a simtit ca ii

si, cand si-a dus mana pe chip pentru a-si da seama ce i se intampla, a observat ca este plina de sange.

Karla a lesinat imediat, trezindu-se dupa cateva ore in incinta unui spital. De indata ce si-a revenit le-a spus medicilor ca simte ca are un obiect strain in gura.

"Doctorii m-au intrebat ce s-a intamplat. Le-am spus ceea ce credeam, ca am fost lovita de o piatra. In scurt timp m-au supus mai multor radiografii si au descoperit ca am ceva in fata, dar nu isi dadeau seama ce e", a spus femeia.

Ulterior medicii au realizat un lucru socant: obiectul blocat intre falcile femeii era o

. Personalul spitalului a chemat o echipa de pirotehnisti, care a descoperit ca grenada era activa si ar fi putut ucide nu doar victima, ci si alte persoane care s-ar fi aflat pe o raza de zece metri.

Niciun medic din spital nu a dorit sa o opereze pe Karla din cauza pericolului imminent, iar directorul unitatii, Gaxiola Meza, a fost nevoit sa solicite ajutorul voluntarilor.

In cele din urma doi anestezisti, un chirurg si o asistenta medicala s-au oferit sa o ajute. Operatia a durat patru ore si a fost un succes, desi Karla si-a pierdut jumatate din dinti, a ramas cu cicatrici pe fata si va trebui sa mai treaca prin alte operatii de reconstructie a fetei.

