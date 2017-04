Un nou caz de sinucidere a fost inregistrat in cursul zilei de vineri in randul personalului de paza si siguranta de la Penitenciarul Poarta Alba, de aceasta data fiind vorba despre un subofiter care lucra in sistem de peste 20 de ani.

Potrivit purtatorului de cuvant al Penitenciarului de maxima siguranta Poarta Alba, subcomisarul Gabriel Botezan, acesta este cel de-al doilea caz in decursul unei luni in care un cadru al penitenciarului este gasit decedat in locuinta.

'Nu pot sa spun nimic mai mult decat ca suntem consternati, colegul nostru, subofiter, lucra din anii 90 in Penitenciarul Poarta Alba, avea familie, copii, nu inteleg ce se intampla, tot colectivul din penitenciar este marcat de tragicul eveniment si suntem extrem de indurerati. Am inteles ca a fost gasit intr-o locuinta, undeva pe la marginea orasului Medgidia, el locuind in acel municipiu cu familia. Din nou, asteptam sa vedem ce concluzii va trage ancheta criminalistica', a declarat Gabriel Botezan.

Pe 10 martie un angajat al Penitenciarului Poarta Alba, in varsta de 44 de ani, a fost gasit spanzurat joi seara in locuinta sa din Constanta, descoperirea fiind facuta de sotie.

Sursa: Agerpres